أبوظبي في 18 نوفمبر / وام / نظّمت وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع سفارة مملكة إسبانيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، "الملتقى الإماراتي - الإسباني للتعاون الصناعي في قطاع الفضاء" ضمن مبادرتها "الفضاء عالم من الفرص"، بمشاركة 15 جهة فاعلة في قطاع الفضاء الإماراتي و13 شركة إسبانية متخصصة، لبحث آفاق الشراكات الصناعية واستكشاف فرص التعاون التجاري بين البلدين.

وشهد الملتقى عقد 14 جولة من اللقاءات الثنائية المنظّمة بين الشركات الإسبانية والمؤسسات والشركات العاملة في الدولة لتعزيز التواصل المباشر بين الجانبين، فيما استعرضت الوكالة الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة للشركات الدولية في دولة الإمارات، وفي مقدمتها برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، كما قدّم ممثلون عن البلدين عروضاً تناولت واقع قطاعي الفضاء في الإمارات وإسبانيا وأبرز القدرات الصناعية وفرص التكامل المحتملة بينهما.

ويندرج الملتقى ضمن جهود وكالة الإمارات للفضاء لتعزيز التعاون بين الشركات العاملة في الدولة ونظيراتها الدولية، وتمكينها من الاستفادة من التقنيات والخبرات الجديدة والوصول إلى أسواق إضافية، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية في العالم بحلول عام 2031، ومضاعفة إيرادات اقتصاد الفضاء وعدد الشركات الوطنية العاملة في القطاع وعدد الدول التي تصل إليها الصادرات الفضائية الإماراتية، عبر تنمية الفرص التجارية والابتكار وتبادل المعرفة والمبادرات المشتركة.

واستُهلّت أعمال الملتقى بكلمتين لسعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وسعادة إميليو بين جودوس، سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات.

وأكد سعادة المهندس سالم بطي القبيسي أن الشراكات الدولية تعد من أسرع السبل لبناء القدرات الصناعية، وتكون أكثر رسوخاً واستمرارية عندما تستند إلى مصالح تجارية مشتركة، موضحاً أن مبادرة "الفضاء عالم من الفرص" انطلقت من هذا التوجه، لا سيما مع توافق القدرات الإسبانية المتميزة في مجالات رصد الأرض وهندسة الأقمار الاصطناعية وأنظمة الدفع مع أولويات قطاع الفضاء الإماراتي، ما يوفر أساساً عملياً للتعاون بين شركات البلدين.

وأشار سعادته إلى أن دور الوكالة يتمثل في تعزيز التواصل المباشر بين هذه الشركات، ومساعدتها على الانتقال من مرحلة الحوار إلى شراكات تجارية تثمر عن تطوير منتجات وإبرام عقود وفتح أسواق جديدة في كلا البلدين.

من جانبه، قال سعادة إميليو بين جودوس إن إسبانيا ودولة الإمارات تلتزمان التزاماً راسخاً بدفع عجلة الابتكار وتعزيز التميز التقني في قطاع الفضاء، لافتاً إلى ما تتمتع به إسبانيا من قدرات متقدمة في قطاع الطيران والفضاء تحظى بتقدير دولي واسع، ووجود آفاق واعدة لتوسيع نطاق التعاون مع دولة الإمارات، بما يجسّد الطموح المشترك لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير التعاون التقني واستكشاف فرص جديدة تعود بالنفع على الجانبين.

وركّزت مناقشات الملتقى على فرص التعاون المحتملة في مجالات التطوير المشترك للتقنيات، والتصنيع والتجميع المحليين، ونقل المعرفة، وتسويق الحلول المعتمدة على التقنيات الفضائية، بما يسهم في توسيع القدرات التقنية للشركات العاملة في الدولة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وفتح أسواق جديدة أمامها، حيث جمعت الشركات المشاركة خبرات متنوعة ومتكاملة شملت أنظمة الأقمار الاصطناعية ومكوناتها، وتقنيات رصد الأرض المتقدمة، والاتصالات الآمنة، وأنظمة الدفع والنقل في المدار.

وضمت قائمة الجهات الإماراتية المشاركة كلاً من مركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، و"فور إيرث إنتليجنس"، و"إيليانز للبحث والتطوير في تكنولوجيا الفضاء"، و"إيليانسينس"، و"بي إل للاستشارات الشرق الأوسط"، و"جيستين ليمتد"، و"هيكس 20 سبيس"، و"إنوفيشن فلور"، و"مداري سبيس"، و"أوربت ووركس"، و"رواد لابز ليمتد"، و"ستيلاريا"، و"فاستارا للتصنيع الإضافي".

في المقابل، ضم الوفد الإسباني كلاً من "آيستك سبيس"، و"أركيميا سبيس"، و"كومبوكسي"، و"إسكريبانو ميكانيكال آند إنجنيرينج"، و"فوسا سيستمز"، و"إيناي سبيس"، و"إينيكو"، و"كريوس سبيس"، و"أويسيا نتوركس"، و"بانجيا إيروسبيس"، و"راديان سبيس"، و"ساتلانتيس"، و"يو إيه آر إكس سبيس".

وتواصل وكالة الإمارات للفضاء عبر مبادرة "الفضاء عالم من الفرص" جهودها الهادفة إلى تحويل التواصل مع الشركاء الدوليين إلى فرص تجارية تدعم نمو الشركات الوطنية، وتسهم في استقطاب الاستثمارات وترسيخ مكانة دولة الإمارات في اقتصاد الفضاء العالمي.