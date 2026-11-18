أبوظبي في 18 نوفمبر / وام / وقعت جامعة أبوظبي ومجموعة "كامبريدج للصحة" مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات، لتعزيز التدريب السريري والبحوث التطبيقية في مجالات العلوم الصحية، وتوسيع فرص التدريب الميداني لطلبة الجامعة في مرافق الرعاية المتخصصة، إلى جانب تطوير برامج التأهيل المهني وربط المناهج الأكاديمية بالممارسات السريرية واحتياجات قطاع الرعاية الصحية.

وتتيح المذكرة لطلبة الجامعة اكتساب الخبرة العملية من خلال التدريب الميداني والسريري في مرافق مستشفيات "كامبريدج" في دولة الإمارات، والتعرف إلى خدمات رعاية المرضى المنوّمين والعيادات الخارجية والرعاية الصحية المنزلية، فضلاً عن دراسة فرص استقطاب الخريجين وتوظيفهم وتطوير مساراتهم المهنية، وفقاً لاحتياجات المستشفيات والوظائف المتاحة.

وتشمل مجالات التعاون بحث إمكانية إطلاق برامج للتطوير المهني للكوادر الصحية في تخصصات القيادة والذكاء الاصطناعي والجودة وسلامة المرضى والبحث العلمي والرعاية الشاملة، فضلاً عن مشاركة المختصين السريريين في مستشفيات "كامبريدج" في تطوير المناهج الدراسية، بما يواكب الممارسات السريرية الحالية والاحتياجات الصحية المستجدة والمهارات المطلوبة في مختلف بيئات الرعاية المتخصصة.

وفي مجال البحث التطبيقي المشترك، سيبحث الطرفان سبل ضمان استمرارية الرعاية للأشخاص ذوي اضطرابات النمو العصبي عند انتقالهم إلى مرحلة البلوغ، وتحديد أفضل الأساليب لدعم أسرهم.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، إن الجامعة تحرص على إقامة شراكات استراتيجية تربط التميز الأكاديمي والبحثي بالتطبيق العملي، وتزوّد الجيل المقبل من الكوادر الصحية بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لمواكبة احتياجات القطاع المتغيرة، مشيراً إلى أهمية دعم البحوث التطبيقية التي تسهم في تطوير نماذج رعاية أكثر شمولاً وفاعلية، لا سيما للأشخاص ذوي اضطرابات النمو العصبي، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء قطاع صحي قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الخير، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم طب إعادة التأهيل في مجموعة "كامبريدج للصحة" في دولة الإمارات، إن التدريب السريري يتيح للطلبة التعرف إلى آليات عمل الفرق متعددة التخصصات وكيفية مواءمة خطط الرعاية مع تغير احتياجات المرضى، موضحاً أن التعاون مع جامعة أبوظبي يتيح توجيه البحوث نحو المسائل والتحديات التي تواجه الفرق الطبية في ممارساتها اليومية، بما يسهم في تحديد أساليب الرعاية الأكثر تأثيراً في استقلالية المرضى وحياتهم اليومية.

وتشمل البرامج الأكاديمية ذات الصلة في الجامعة تخصصات الصحة العامة والعلوم الطبية الحيوية والتغذية البشرية وعلم الحميات، بما يوفر أساساً أكاديمياً للتعاون في مجالات التدريب السريري وتطوير الكوادر الصحية.

وسيعمل الطرفان على تطوير المشاريع والبرامج المنبثقة عن مذكرة التفاهم بموجب اتفاقيات منفصلة تحدد نطاق كل مشروع وأهدافه وآليات تنفيذه، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.