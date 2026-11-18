أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام / يحتفي رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الخامسة والثلاثين بمرور 30 عاماً على الشراكة مع "أدنوك للتوزيع"، بالتزامن مع استضافة الجولة الختامية لبطولتي العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات النارية، خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر الحالي.

ويقام الرالي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة نخبة من أبرز السائقين والدراجين المتنافسين على الألقاب العالمية.

وبحسب البيان الصادر اليوم عن منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ستوفر "أدنوك للتوزيع" حلولاً متكاملة للتزود بالوقود على امتداد مسار الرالي البالغ 1931 كيلومتراً، منها 1326 كيلومتراً من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، والذي ينطلق من مدينة العين مروراً بمنطقة الظفرة وصولاً إلى السلع على ساحل الخليج العربي للمرة الأولى، قبل العودة إلى العين.

وتشغل الشركة وحدات متنقلة للتزود بالوقود عبر خدمة "محطتي" في المخيمات الرئيسية ونقاط التزود الإستراتيجية على طول المسار، لتوفير وقود "سوبر 98" في المناطق الصحراوية النائية، بما يضمن استمرارية العمليات في مختلف مراحل الرالي.

وتشمل عمليات الدعم سيارات السباق والدراجات النارية والدراجات الرباعية، إضافة إلى شاحنات الصيانة والمركبات التنظيمية وسيارات الإسعاف وفرق البحث والإنقاذ، فضلاً عن تزويد المروحيات المستخدمة في الإنقاذ والتصوير والبث التلفزيوني والتغطية الإعلامية بوقود الطائرات.

وتستفيد "أدنوك للتوزيع" من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة عملياتها، من خلال أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل التخطيط وإدارة الإمدادات والتنبؤ بالطلب على الوقود، بما يعزز مرونتها التشغيلية وقدرتها على تقديم حلول تنقل متطورة.

وأوضحت أن هذه التقنيات تأتي ضمن مسيرة التحول الشاملة لأعمالها، وليست مخصصة للرالي، لكنها تعكس مستوى الدقة والموثوقية في إدارة العمليات اللوجستية المعقدة.

وقال خالد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، إن تنظيم رالي أبوظبي الصحراوي يعتمد على منظومة تشغيلية متكاملة تدعم مئات الأشخاص والمركبات في مناطق نائية، ويعد توفير الوقود أحد الركائز الأساسية لضمان نجاح الحدث.

وأضاف أن "أدنوك للتوزيع" واكبت على مدى ثلاثة عقود متطلبات الرالي وحركة تطوره، من خلال حلولها المتنقلة وخبراتها التشغيلية، بما أسهم في توفير الوقود بالمناطق البعيدة عن البنية التحتية التقليدية، وضمان الالتزام بالجدول الزمني للرالي.

وأكد أن استمرارية هذه الشراكة تمثل أحد أبرز عوامل نجاح الرالي، مشيراً إلى أن "أدنوك للتوزيع" رافقت مختلف مراحل تطوره وتغير مساراته وتعاقب أجيال المتسابقين، وأصبحت جزءاً أساسياً من نجاحه، معرباً عن تقديره لدعمها المتواصل في النسخة الخامسة والثلاثين.

من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع"، إن رالي أبوظبي الصحراوي يعد من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، مؤكداً اعتزاز الشركة بدعم مسيرته على مدى 30 عاماً، من خلال حلول التزود بالوقود والخبرات التشغيلية والقدرات اللوجستية التي تضمن تنظيم الحدث بكفاءة وأمان في أكثر المناطق النائية بالدولة.

وأضاف أن الشركة، بصفتها الرائدة في قطاعي التنقل والتجزئة في دولة الإمارات من حيث إجمالي عدد محطات الخدمة، تواصل التزامها بتقديم خدمات نوعية لعملائها وشركائها، ودعم الفعاليات التي تعزز مكانة أبوظبي وجهةً عالمية للفعاليات الرياضية.