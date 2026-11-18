دبي في 18 نوفمبر / وام / وقع المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في العاصمة الأردنية "عمّان" مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية تمتد لخمس سنوات، بهدف تعزيز البحث العلمي والابتكار الزراعي وتنمية القدرات والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، دعماً للأمن الغذائي والمائي وقدرة النظم الزراعية العربية على التكيف مع التغير المناخي.

وقعت المذكرة الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، ومعالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لدمج خبرات "إكبا" في المحاصيل المتكيفة مع البيئات الجافة والمالحة وإدارة المياه والتربة مع دور المنظمة في التكامل الزراعي العربي، وتنفيذ برامج بحثية وتطبيقية مشتركة تعالج شح المياه وملوحة التربة وتدهور الأراضي وتأهيلها، وتطوير محاصيل غذائية وعلفية متحملة للإجهادات البيئية، ورفع كفاءة الموارد المائية غير التقليدية كالمياه المعالجة والرمادية والجوفية المالحة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتقنيات الذكية، وتدريب المزارعين ومختصي الإرشاد الزراعي وتبادل المعرفة.

وأكدت الدكتورة طريفة عجيف الزعابي أن الشراكة تنتقل بحلول المركز وخبراته الممتدة في المحاصيل الملحية والجافة، لا سيما الكينوا والذرة الرفيعة والدخن، من التطوير وإثبات الجدوى إلى التوسع الإقليمي بتوفير البذور وتطوير الممارسات وسلاسل القيمة والوصول للأسواق، لتحويل الحلول العلمية إلى فرص اقتصادية مستدامة للمزارعين، فيما أوضح معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري أن المشروع الإقليمي المقترح يتبنى نهجاً متكاملاً يربط البحث والتطوير التقني وتحسين إنتاج البذور والممارسات الذكية مناخياً ببناء القدرات والتصنيع الزراعي والتسويق.

وأطلق الجانبان كأولى خطوات تفعيل الشراكة، وبدعم فني من البنك الإسلامي للتنمية لـ"إكبا"، ورشة إقليمية بعنوان "بناء نظم غذائية مرنة مناخياً في المنطقة العربية" من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري بمشاركة مختصين من الأردن والسودان ومصر ولبنان والمملكة العربية السعودية وسوريا، لإعداد خارطة طريق إقليمية لتوسيع زراعة الكينوا والذرة الرفيعة والدخن وتطوير سلاسل قيمتها وربط الأبحاث باحتياجات الأسواق، عبر برنامج يضم تدريباً فنياً وزيارة ميدانية بالأردن ومجموعات عمل لتحديد ملاءمة المحاصيل ومواقع التطبيق وإطار عمل مقترح لثلاث سنوات ومكونات المشروع وترتيباته الفنية والمؤسسية والتمويلية، وجلسات يقدمها الدكتور سرينيفاسان سامينيني من "إكبا" حول تحسين وتصنيع المحاصيل المستهدفة، والدكتور عادل عبدالرحيم من المنظمة حول تحمل الإجهادات البيئية والممارسات الزراعية الجيدة والتسويق ومشاركة القطاع الخاص.