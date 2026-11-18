أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام / اختتمت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي" زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شملت نيويورك وواشنطن وبوسطن، عقد وفد الهيئة خلالها لقاءات مع عدة جهات في مجالات إدارة الأوقاف والعمل الخيري المستدام والاستثمار المؤثر والابتكار.

وجاءت الزيارة لاستكشاف فرص بناء شراكات طويلة الأمد وتبادل الخبرات في تنمية الأصول الوقفية، بما يعزّز استدامة عوائدها وإسهامها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.

وتندرج الزيارة، التي ترأّس وفدها سعادة فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي"، ضمن جهود الهيئة لترسيخ حضورها الدولي وتقديم نموذج وقفي متطور يربط بين الإدارة المالية الرشيدة والابتكار الاجتماعي، ويحوّل العطاء إلى موارد مستدامة تلبّي احتياجات المجتمع.

وركّز برنامج الزيارة على تبادل المعرفة في إدارة الأوقاف والصناديق، واستكشاف مجالات التعاون ذات الأولوية المشتركة، والتعرّف إلى معايير قياس الأثر وإدارته، إلى جانب تقييم العائد المالي والمخاطر، بما يدعم تطوير منظومة وقفية أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.

وقال سعادة فهد عبدالقادر القاسم: ننظر إلى الوقف بوصفه منظومة تنموية متجددة، تستمد قوتها من قدرتها على صون الأصول وتنميتها وتحويل عوائدها إلى أثر مستدام في حياة الناس ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تعميق أطر التعاون الدولي لربط الخبرات العالمية بأولويات مجتمعنا، وتطوير ممارسات تجمع بين الانضباط المالي والابتكار الاجتماعي، بما يرسّخ مكانة أبوظبي بوصفها نموذجاً رائداً في إدارة الأوقاف وتعزيز إسهامها في تحقيق الأولويات التنموية.

وأضاف: أتاحت لنا هذه اللقاءات تبادل الرؤى مع مؤسسات أمريكية وعالمية تجمع بين الخبرة الاستثمارية والمعرفة الأكاديمية والقدرة على تطوير حلول للتحديات المجتمعية ونتطلع من خلال هذه الحوارات إلى استكشاف فرص تعاون نوعي يعزّز كفاءة إدارة الموارد الوقفية، ويوسّع خيارات توظيفها بمسؤولية، ويطوّر أدوات قياس أثرها؛ لأن نجاح الوقف لا يُقاس بحجم أصوله وحده، بل أيضاً بقدرته على الاستجابة لاحتياجات المجتمع واستدامة نفعه عبر الأجيال.

وفي نيويورك، استهلّ الوفد لقاءاته بمؤسسة فورد، إحدى أكبر المؤسسات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بحث الجانبان مجالات الاهتمام المشترك وفرص التعاون في الاستثمار المؤثر، إلى جانب نماذج إدارة الصناديق وتوظيف رأس المال لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد.

كما التقى الوفد مؤسسة هيلينا والشبكة العالمية للاستثمار المؤثر "GIIN"، وتناولت النقاشات فرص التعاون في مجالات الاهتمام المشترك، ومعايير قياس الأثر وإدارته، والموارد والشبكات المهنية التي تدعم تقييم النتائج الاجتماعية للاستثمارات، بما يعزّز التكامل بين الأداء المالي والقيمة المحققة للمجتمع.

كما استكشف الوفد مع مؤسسة روكفلر مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وأدوات التمويل المبتكر ودورها في توجيه الموارد نحو حلول ذات أثر اجتماعي مستدام، واطّلع خلال لقائه مع مؤسسة «NESsT» على نماذج تمويل المؤسسات الاجتماعية ودعم نموّها، وممارسات إدارة المحافظ وتقييم نتائجها المجتمعية. وشملت لقاءات الوفد أيضاً الجامعة الأمريكية في واشنطن، في إطار التواصل مع المؤسسات الأكاديمية وتبادل المعرفة.

وشملت محطة بوسطن لقاءً مع شركة هارفارد لإدارة الاستثمارات، ضمن مسار تبادل الخبرات في إدارة الأوقاف، فيما تناول اللقاء مع مبادرة «MIT Solve» سُبُل توظيف رأس المال الخيري في دعم الابتكارات الاجتماعية وتوسيع نطاق الحلول التي تستجيب للتحديات المجتمعية، إلى جانب نماذج إشراك الشركاء وقياس الأثر.

ويعكس الجمع بين هذه المجالات توجّه "أوقاف أبوظبي" نحو ربط تنمية الموارد الوقفية بتطوير حلول عملية قابلة للاستدامة والتوسّع.