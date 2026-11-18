الشارقة في 18 نوفمبر / وام / أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "سبارك" و"بيئة"، الرائدة إقليمياً في مجال الاستدامة والحلول البيئية، "معهد الشارقة لأبحاث وابتكارات الاستدامة" بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة المجمع، في خطوة استراتيجية لتسريع تحويل مخرجات البحث العلمي في قطاع الاستدامة إلى حلول تطبيقية ومشاريع تجارية قابلة للتوسع عالمياً.

ووقّع اتفاقية تأسيس المعهد خالد الحريمل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"بيئة"، وحسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، على هامش قمة "الشارقة: محطة المستقبل - الاستدامة 2026" تجسيداً لشعارها "الاستدامة: من المختبر إلى التطبيق العملي"، حيث يقع المعهد داخل المجمع مستفيداً من بنيته التحتية التقنية والبحثية وشراكاته مع مراكز الأبحاث في الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة، إلى جانب خبرات "بيئة" التشغيلية والتجارية في إدارة المشاريع البيئية الكبرى، لاختبار التقنيات الناشئة والتحقق من جدواها التشغيلية والاقتصادية وتعزيز جاهزيتها للاستثمار والطرح في الأسواق، مع التركيز في مرحلته الأولى على إدارة النفايات والاقتصاد الدائري والمواد البديلة والوقود منخفض الكربون وتقنيات الطاقة النظيفة ومشاريع الحياد المناخي.

ويشكل المعهد منصة عالمية تجمع الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين وقادة الصناعة وصناع القرار عبر أربعة مسارات تنفيذية متكاملة، تشمل إتاحة المختبرات التخصصية والبنية البحثية المشتركة مع الجامعات للباحثين والمبتكرين لتطوير النماذج الأولية، وتقديم الدعم الفني وتطوير نماذج الأعمال التنافسية وبناء الشراكات للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوفير الدعم التشغيلي والاستراتيجي للشركاء والشركات الصناعية لتسويق الحلول المثبتة مخبرياً، وطرح فرص مدروسة للمستثمرين والمؤسسات التمويلية في تقنيات جاهزة للإنتاج والتسويق، وذلك دعماً لمستهدفات "بيئة" لعام 2030 في قيادة الابتكار البيئي عالمياً، وجهود المجمع في تعزيز ريادة الأعمال واقتصاد المعرفة، وانسجاماً مع الخطة الاستراتيجية لإمارة الشارقة 2026-2028 لتنويع القاعدة الاقتصادية وبناء اقتصاد دائري مرن وتوطين الملكية الفكرية وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للابتكار البيئي والنمو المستدام.

وأكد خالد الحريمل أن الشارقة تمتلك منظومة ابتكار متقدمة وكفاءات علمية وطموحات تنموية تؤهلها لقيادة التحول في حلول الاستدامة، موضحاً أن المعهد يترجم ركيزة الاستثمار في البحث والتطوير ضمن استراتيجية "بيئة" لمعالجة التحديات البيئية عالمياً عبر بناء مسار منهجي ينقل الأبحاث من الأوساط الأكاديمية والمختبرات إلى التطبيق التجاري والصناعي، ويشكل حلقة وصل تتيح للمبتكرين الوصول المباشر إلى الشركاء الصناعيين والتمويل والأسواق بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة إقليمياً ودولياً، فيما أشار حسين المحمودي إلى أن الاستدامة تمثل أولوية للمجمع ومحركاً لنمو الاقتصاد القائم على المعرفة في الشارقة، مؤكداً أن الشراكة مع "بيئة" توحد الجهود لاستثمار الفرص المستقبلية وتفتح آفاقاً أوسع لتطوير ابتكارات البيئة والطاقة النظيفة والتحقق من جدواها وتوسيع تطبيقها لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة للشارقة ودولة الإمارات وخارجهما.