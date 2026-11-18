أبوظبي في 18 نوفمبر / وام / أطلقت مبادرة "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي"، "أكاديمية مستقبل الصحة"، منصة متخصصة لتبادل المعارف والخبرات في مجال علوم الحياة، وتطوير قدرات الكفاءات العاملة في منظومة الصحة وعلوم الحياة، وتعزيز التعاون بين الخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.

وستوفر الأكاديمية برامج متخصصة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، بما يمكّن الكفاءات والمتخصصين ضمن منظومة الصحة وعلوم الحياة من مواكبة أحدث التطورات والتوجهات في مجال علوم الحياة، وفهم أبعادها وإمكاناتها، والاستفادة منها في دعم البحث العلمي وتطوير الممارسات السريرية، وتوجيه الاستثمارات، وتسريع وتيرة الابتكار.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "تستمد طموحات أبوظبي في مجال علوم الحياة قوتها من خبرات قياداتنا وأطبائنا وباحثينا، ومن تعاوننا مع الخبراء حول العالم، ومن خلال أكاديمية مستقبل الصحة، نجمع الخبرات المحلية والعالمية لتبادل المعارف، واستكشاف أحدث التطورات العلمية، وتحديد فرص تحويلها إلى تطبيقات عملية، ومن خلال ربط الخبرات من مختلف أنحاء العالم والتخصصات، نسعى إلى دفع عجلة الابتكار، وتعزيز التعاون، وتحقيق أثر مستدام في صحة المجتمع وجودة الحياة.

واستهلت "أكاديمية مستقبل الصحة" أعمالها بدورة افتتاحية مخصصة للقيادات، عُقدت قبيل انطلاق فعاليات قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، وجمعت نخبة من القيادات في منظومة الصحة وعلوم الحياة في أبوظبي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الحكومات حول العالم، بمن فيهم مسؤولون على المستوى الوزاري، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في الأوساط الأكاديمية وقطاعات الرعاية الصحية والصناعة.

وشهدت الدورة مشاركة خبراء من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومركز "أسان الطبي"، وشركة "بورينجر إنجلهايم".

وتماشياً مع شعار مبادرة "مستقبل الصحة" لهذا العام "نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً"، تناولت الدورة الافتتاحية أربعة محاور رئيسية تمحورت حول: تمكين القدرات التنبؤية عبر توظيف البيانات الجينومية لتعميق فهم الأنظمة البيولوجية؛ وفهم آليات التنبؤ عبر دراسة جسم الإنسان بوصفه شبكة مترابطة؛ وهندسة القدرات التنبؤية من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية؛ وتحويل القدرات التنبؤية إلى تطبيقات عملية عبر تحويل الابتكارات العلمية إلى تطبيقات وممارسات سريرية.

وستواصل الأكاديمية جهودها الهادفة إلى تطوير قدرات الكفاءات العاملة في قطاعي الصحة وعلوم الحياة في أبوظبي، من خلال تعزيز مسارات التعلم متعدد التخصصات وتبادل المعارف والخبرات عبر منظومة الصحة، كما ستسهم في توسيع نطاق تبادل المعرفة والخبرات مع المجتمع الدولي، وإبراز ما تمتلكه أبوظبي من قدرات وإمكانات وخبرات نوعية في مجال علوم الحياة.