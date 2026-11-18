أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام / اختتم "المختبر الإبداعي"، ذراع هيئة الإعلام الإبداعي لتنمية المواهب، برنامجاً تدريبياً متخصصاً استمر أربعة أيام، بالتعاون مع شبكة "CNBC" الدولية، بهدف تطوير مهارات المواهب الإعلامية الناشئة في أبوظبي، وإتاحة الفرصة أمامها للاستفادة من الخبرات المهنية والتدريب العملي بإشراف متخصصين في القطاع الإعلامي.

أُقيم البرنامج في مقر المختبر الإبداعي في أبوظبي، بمشاركة 22 متدرباً، من بينهم خمسة مواطنين إماراتيين.

وضم البرنامج صحفيين طموحين وطلاباً جامعيين وخريجين حديثين ومتخصصين في المجال الإعلامي، خاضوا تجربة تدريبية مكثفة بإشراف نخبة من المحررين والمذيعين والمنتجين في شبكة CNBC الدولية.

وجرى اختيار المشاركين من خلال عملية تقديم وتقييم إلكترونية، استندت إلى مدى اهتمامهم بصحافة الأعمال والمال، ومدى توافق البرنامج مع طموحاتهم المهنية. وأسهمت هذه العملية في استقطاب مواهب من خلفيات أكاديمية ومهنية متنوعة.

وركزت الدورات التدريبية المتخصصة على صحافة الأعمال والمال، مستفيدةً من خبرات شبكة CNBC الدولية في هذين المجالين، حيث تناولت مجموعة من المهارات الأساسية في العمل الصحفي والإنتاج الإعلامي، شملت الكتابة الصحفية، وتغطية الأخبار العاجلة، والتحقق من المصادر، واستراتيجيات التواصل الاجتماعي، والسرد القصصي الرقمي، والتقديم أمام الكاميرا، وإعداد البرامج التلفزيونية وتطويرها.

وأتاحت للمشاركين تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات من خلال تمارين عملية، تضمنت إنتاج مقاطع فيديو قصيرة وتطوير أفكار لبرامج تلفزيونية.

وقالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة تنمية المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي: تتيح شراكتنا مع شبكة CNBC الدولية للمواهب الإعلامية الناشئة في أبوظبي فرصة الاستفادة من الخبرات المهنية والتدريب العملي، ومن خلال هذه المبادرة، إلى جانب برامجنا الأخرى لتنمية المواهب، نواصل التزامنا بتزويد الجيل القادم من المتخصصين في القطاع الإعلامي بالمعارف والمهارات والخبرات العملية اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع وتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية.

وتضمن البرنامج جلسات تدريبية قدمها كل من، كريغ بينغسون، رئيس شبكة CNBC الدولية، وإيما غراهام، مديرة مكتب الشبكة في الشرق الأوسط. وتوالت الجلسات بمشاركة عدد من خبراء الشبكة.

كما شارك المتدربون في جلسات افتراضية خاصة مع سكوت وابنر، مقدّم برنامجي Halftime Report وClosing Bell على شبكة CNBC، وماري دافي، نائب الرئيس والمنتج التنفيذي الأول للمبادرات الاستراتيجية وتطوير المواهب في شبكة CNBC، اللذين استعرضا خبراتهما وتجاربهما المهنية في القطاع الإعلامي.

وقال كريغ بينغسون، رئيس شبكة CNBC الدولية: شكّلت شراكتنا مع المختبر الإبداعي، التابع لهيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي، تجربة مثمرة أتاحت لنا مشاركة خبراتنا في العمل الصحفي مع المواهب الإعلامية الناشئة، وقد لمسنا لدى المشاركين حماساً وتفاعلاً لافتين، إلى جانب ما أظهروه من إمكانات واعدة. ونرى بينهم مواهب شابة قد تسهم مستقبلاً بدور قيّم في غرفة أخبار شبكتنا في أبوظبي.

وأكد أن إعداد الجيل القادم من الصحفيين المتخصصين في صحافة الأعمال أمر بالغ الأهمية، ونأمل أن يكون البرنامج قد زوّد المشاركين بمهارات عملية وعزّز ثقتهم بقدراتهم على خوض مسيرة مهنية في القطاع الإعلامي.