عجمان في 18 نوفمبر / وام / وقعت القيادة العامة لشرطة عجمان مذكرة تفاهم مع شركة "هيك فيجن" بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستشارات الفنية والتكنولوجية وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تطوير الأنظمة الأمنية والارتقاء بكفاءة العمل الشرطي، وذلك على هامش مشاركتها في القمة الشرطية العالمية بدبي التي تقام دورتها الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وقّع المذكرة من جانب شرطة عجمان سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، فيما وقّعها من جانب الشركة تيت وو رئيس شركة "هيك فيجن" في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سعادة العميد سلطان خليفة عيسى بن حارب المهيري نائب قائد عام شرطة عجمان والمديرين العامين وعدد من كبار الضباط إلى جانب مسؤولين من الشركة.

وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات التقنية والأمنية من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتدريب الكوادر الشرطية وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير فضلاً عن دراسة وتطوير أنظمة المدن الآمنة والاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة في دعم المنظومة الأمنية

وأكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي حرص القيادة العامة لشرطة عجمان على مواكبة التطورات التكنولوجية وتسخير الحلول الذكية لتطوير منظومة العمل الشرطي بما ينسجم مع احتياجات الفرق الميدانية ومتطلبات تعزيز الأمن والسلامة في المجتمع

وأشار إلى أن التعاون مع شركة "هيك فيجن" يتيح للكوادر الشرطية الاطلاع على التقنيات الحديثة واختبارها والتدرب على استخدامها وتقييم مدى ملاءمتها لطبيعة المهام الأمنية والشرطية بما يدعم كفاءة الأداء ويرتقي بجاهزية الفرق المختصة وقدرتها على حماية المجتمع.

وأعرب تيت وو عن اعتزازه بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان مؤكداً حرص الشركة على تسخير خبراتها الفنية والهندسية لدعم جهود شرطة عجمان والعمل مع المختصين فيها على دراسة وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بما يلبي احتياجات الإمارة في المجالات الأمنية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه شرطة عجمان نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات المتخصصة والاستفادة من أحدث الابتكارات والحلول التقنية لدعم مسيرة التطوير المؤسسي والارتقاء بالخدمات الأمنية.