دبي في 18 نوفمبر/ وام / أكد فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن قدرة الإنسان على التقييم والتفكير النقدي ومراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي وتمييز أبعادها الأخلاقية من أبرز المهارات التي تحتاج إليها الحكومات في المستقبل.

وقال سالم، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أسبوع دبي للمستقبل، إن تسارع تطبيق الذكاء الاصطناعي الوكيل والمساعد يجعل امتلاك هذه القدرات أولوية للعاملين في المجالات الاجتماعية وصناعة القرار.

وأضاف أن غياب هذه القدرات قد يؤدي إلى انتقال السيطرة من الإنسان إلى الآلة، مع تسارع تطبيق الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن التحول الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية من الموضوعات التي ركزت عليها استراتيجية الكلية خلال العشرين عاماً الماضية، وأن برامجها البحثية والأكاديمية والتدريبية تتناول موضوعات مستقبلية، منها البيانات والعلاقة بين الإنسان والآلة، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته.

وأشار إلى أن لدى الكلية مركزاً متخصصاً في مستقبل البيانات، وأبحاثاً تتناول توظيف البيانات في دعم الحكومات وصناعة القرار، كما تعمل على إعداد خرائط ومؤشرات ترصد التحولات في المنطقة، ومنها ما يرتبط بالتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وقال إن مشاركة الكلية في أسبوع دبي للمستقبل تتضمن طرح مبادرات وعقد شراكات معرفية، إلى جانب مبادرات بحثية وتعليمية، منها دورات مفتوحة بالتعاون جهات عدة لدعم صناعة القرار وتبني الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي بالمنطقة العربية.

وأضاف أن الكلية أبرمت شراكة معرفية مع مدينة إكسبو دبي لدعم مبادرات تقودها المدينة، وستكون شريكاً معرفياً في إحدى المبادرات التي تستضيفها العام المقبل، من خلال الإسهام في إعداد المحتوى وإدارة الجلسات وتقديم التوصيات.