أبوظبي في 18 نوفمبر / وام / تستضيف حديقة أم الإمارات في أبوظبي يومي 21 و22 نوفمبر الجاري "مهرجان كوريا 2026"، الذي ينظمه المركز الثقافي الكوري في الدولة ضمن برنامج فعاليات موسمها الشتوي، تحت عنوان "الأسرة" تماشياً مع "عام الأسرة 2026" في دولة الإمارات، وبشعار (T.E.N – Together, Embracing, as oNe) الذي يعكس قيم الترابط الأسري والتواصل بين الأجيال والقيم الإنسانية المشتركة، تعزيزاً للتبادل الثقافي بين البلدين.

ويقدم المهرجان للزوار من مختلف الأعمار أنشطة تفاعلية وتشكيلة من الأطباق الكورية التقليدية للتعريف بالمطبخ الكوري وثقافته، إلى جانب عرض لفريق "بيغابي" (Bigabi) المتخصص في التايكوندو يوم السبت 21 نوفمبر يتضمن حركات "البومسي" (Poomsae) وتكسير الألواح وتقنيات الدفاع عن النفس، وعروض فنية للمركز الوطني للفنون الأدائية التقليدية الكورية (National Gugak Center) تشمل رقصة المراوح التقليدية "بوتشايتشوم" (Buchaechum)، وعروض "سامولنوري" (Samulnori) الموسيقية المعتمدة على الآلات الإيقاعية التقليدية.

وتواصل الحديقة بالتزامن مع المهرجان تقديم فعاليات موسمها الشتوي العائلية والترفيهية في الهواء الطلق وسط أجواء أبوظبي المعتدلة؛ وتشمل عرض الصقور الذي يُقام يومياً الساعة 4:30 مساءً لمدة 45 دقيقة للتعريف بتراث الصقارة الإماراتي وإتاحة التفاعل والتقاط الصور مع الصقارين والصقور، و"سوق الحديقة" يومي الجمعة والسبت من 4:00 حتى 10:00 مساءً في منطقتي الممشى وحديقة الأطفال بمشاركة أكثر من 60 عارضاً للمنتجات المحلية والمشغولات اليدوية والأزياء والمأكولات والمشروبات والأنشطة الترفيهية دعماً للمشاريع المحلية ورواد الأعمال، إضافة إلى عروض "سينما في الحديقة" يومي الجمعة والسبت من 6:00 حتى 9:00 مساءً وسط المساحات الخضراء، بما يجسد دور الحديقة وجهة ثقافية ومجتمعية في قلب أبوظبي تجمع مختلف الثقافات والأعمار وتعزز الروابط المجتمعية وتحتفي بالتنوع الثقافي.