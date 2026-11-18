رأس الخيمة في 18 نوفمبر / وام / شهد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي الأوبريت التراثي "مهرجان رأس الخيمة لفن العيالة" في نسخته الأولى، الذي نظمته جمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي، برعاية وزارة الثقافة، ضمن مشاريع الثقافة والإبداع المعتمدة في الدولة.

حضر الأوبريت الشيخ محمد بن فايز بن محمد القاسمي مدير حوكمة الدراسات في دار الوثائق بالشارقة، والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، وسعادة ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي، وإبراهيم علي سمحان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء جمعيات الفنون الشعبية إلى جانب حشد من محبي التراث والموروث الشعبي الإماراتي.

وثمّن الشيخ طالب بن صقر القاسمي الجهود المخلصة التي تبذلها جمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي في إثراء المشهد الثقافي والفني، وصون الموروث الشعبي الإماراتي، والمحافظة على الفنون التراثية الأصيلة، مؤكداً أن فن العيالة يمثل أحد أبرز رموز الهوية الوطنية، ويجسد قيم الأصالة والتلاحم والانتماء، وما يحمله من معانٍ متوارثة تعكس تاريخ المجتمع الإماراتي وعاداته وتقاليده.

وقال الشيخ طالب بن صقر إن تنظيم مثل هذه المهرجانات التراثية يسهم في تعزيز حضور الموروث الشعبي في المجتمع، ونقله إلى الأجيال الجديدة، وتعريفهم بمكانته وقيمته التاريخية والثقافية، مشيداً بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الثقافي والفني، وحرصها على ترسيخ الهوية الوطنية والمحافظة على التراث الإماراتي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الثقافة المجتمعية.

من جانبه، أكد إبراهيم علي سمحان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي، أن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان رأس الخيمة لفن العيالة يأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على إحياء الفنون الشعبية الإماراتية، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي، وتوفير منصة تحتفي بالموروث الوطني، وتعرّف الأجيال الجديدة بمكوناته وقيمه الأصيلة.

وقال إن الأوبريت التراثي يمثل إحدى المحطات الفنية الرئيسية للمهرجان، إذ يجمع بين الأداء الفني والاستعراض التراثي في لوحة تجسد أصالة فن العيالة ومكانته في الذاكرة الوطنية، وتعكس روح الاعتزاز بالهوية الإماراتية، مشيراً إلى أن الجمعية مستمرة في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في حفظ التراث الشعبي وتطوير أساليب تقديمه بما يواكب تطلعات الأجيال القادمة.

وأعرب إبراهيم سمحان عن شكره وتقديره للفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي على تشريفه ومساندته للفعاليات التراثية، كما ثمّن رعاية وزارة الثقافة ودعمها للمهرجان، مشيداً بجهود أعضاء مجلس إدارة الجمعية والفرق الفنية وكل من أسهم في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية.

وجاء الأوبريت من فكرة الفنان عبدالوهاب الوهابي وسيناريو وحوار الفنان عبدالله صالح وأشعار الشاعر عبدالله الهديه وإخراج المخرج محمد حاجي، وتضمن مجموعة من اللوحات الفنية التراثية المستوحاة من فن العيالة الإماراتية، عكست جماليات هذا الفن الأصيل وما يحمله من دلالات وطنية واجتماعية وسط تفاعل وإعجاب الحضور.