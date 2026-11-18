دبي في 18 نوفمبر/ وام / استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للنسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية 2026، التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي على مدار ثلاثة أيام، مجموعة من مشاريعها الأمنية والتقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحقيقات الجنائية والأمن الاستباقي والخدمات الشرطية الذكية، إلى جانب المركبات والدوريات المتطورة.

وهدفت المشاركة إلى إبراز تجربة شرطة دبي في تطوير منظومة أمنية تعتمد على الابتكار والتحليل الذكي للبيانات والأتمتة، واستعراض التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة في مختلف التخصصات الشرطية، وإتاحة الفرصة أمام القيادات الشرطية والخبراء والمختصين للاطلاع على مشاريعها وتبادل المعرفة والخبرات في المجالات الأمنية.

وعرضت شرطة دبي "منصة الخرائط الأمنية الذكية"، التي توفر تصوراً رقمياً للمعلومات والمؤشرات الأمنية عبر الخرائط التفاعلية ولوحات البيانات، بما يدعم تحليل المعطيات الجغرافية وتحديد التوزيع المكاني للمؤشرات الأمنية.

كما استعرضت "منصة الخبراء"، وهي مشروع رقمي يتيح للخبراء والمتخصصين والأكاديميين من مختلف دول العالم تسجيل بياناتهم، بما يسهل الوصول إلى خبراتهم والاستفادة منها وتعزيز تبادل المعرفة المهنية.

وكشفت شرطة دبي للمرة الأولى عن "وكيل الذكاء الاصطناعي للأصول الافتراضية"، المتخصص في مكافحة الجرائم المالية المستحدثة، والذي يدعم أعمال التحليل والتحري المرتبطة بالأصول الرقمية، من خلال تنظيم بيانات المعاملات وتتبع مسارات التحويل بين المحافظ الرقمية، وإظهار أنواع الأصول الافتراضية وقيم التحويلات وتواريخها، بما يساعد المحققين على تحليل حركة الأموال الرقمية والعلاقات بين المعاملات ومكافحة الجرائم المرتبطة بإساءة استخدام التقنيات المالية الحديثة.

واستعرضت مشروع "وكيل المحقق الذكي"، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات التحقيقات الشرطية وتنظيم المعلومات وتسريع الوصول إليها، وتسهيل التعامل مع البيانات المرتبطة بالإجراءات التحقيقية.

وفي مجال أمن الطيران، عرضت شرطة دبي "نظام كشف العوائق"، الذي يعمل على رصد العوائق الجوية وتحليلها والتعرف إلى المخاطر المحتملة.

وعرضت الدورية الروبوتية المطورة ذاتية القيادة "DPR2"، المزودة بتقنيات الاستشعار والرصد والتحليل الذكي، لدعم أعمال المراقبة الميدانية وتعزيز التغطية الأمنية وتقليل التدخل البشري في المهام الروتينية.

وشملت المعروضات دورية "غياث" الأمنية، المزودة بتجهيزات ميدانية وأنظمة ذكية تدعم أعمال المراقبة والاتصال والاستجابة الأمنية.

وخصصت شرطة دبي مساحة لمتحفها، أتاحت للزوار والوفود الدولية التعرف إلى تاريخ المؤسسة الشرطية ومراحل تطورها عبر العقود.

كما عرضت "مجلس حماية"، وهو منصة توعوية مجتمعية تهدف إلى نشر الوعي الوقائي وتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين أفراد المجتمع من مواجهة المخاطر والظواهر السلبية.

واستعرضت شرطة دبي النسخة الثامنة من «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2027 في المدينة التدريبية بالروية في دبي.

وفي سياق متصل، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي 13 ورشة عمل تخصصية ضمن جناحها في القمة، تناولت حماية الطفل والأمن الأسري وتأمين الفعاليات والتوعية الأمنية والمرورية، إلى جانب التعريف بالخدمات الشرطية.