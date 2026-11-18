مابوتو - موزمبيق في 18 نوفمبر/ وام / أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية التزامها طويل الأمد تجاه موزمبيق، معلنةً عن زيادة استثمارها في ميناء مابوتو إلى 200 مليون دولار، وذلك عقب اجتماع بين رئيس مجلس إدارتها التنفيذي، سعادة عيسى كاظم، وفخامة دانيال تشابو، رئيس جمهورية موزمبيق.

ويدعم هذا الاستثمار وفق بيان صحفي صادر اليوم طموح موانئ دبي العالمية في تعزيز مكانة موزمبيق كبوابة استراتيجية للتجارة والخدمات اللوجستية في منطقة أفريقيا الجنوبية.

وتناول الاجتماع سُبل توسيع نطاق عمليات موانئ دبي العالمية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في البنية التحتية التجارية، وتعزيز شبكات النقل والربط اللوجستي التي تربط موزمبيق بالأسواق المجاورة.

وتُنفّذ مجموعة موانئ دبي العالمية مشروع توسعة لمحطة الحاويات التابعة لها في ميناء مابوتو، باستثمار اجمالي يبلغ 200 مليون دولار، لترفع قيمة التزامها الأولي البالغ 165 مليون دولار.

وسيُضاعف المشروع الموسّع الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة ثلاث مرات تقريبًا، من 225 ألف حاوية نمطية إلى 650 ألف حاوية نمطية بحلول الربع الثاني من عام 2027، متجاوزًا الهدف الأصلي البالغ 530 ألف حاوية نمطية.

وسيمكّن هذا الاستثمار المحطة من استيعاب سفن أكبر حجماً، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مكانة موزمبيق كمركز لوجستي إقليمي.

وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن موزمبيق تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح إحدى أبرز البوابات التجارية في منطقة أفريقيا الجنوبية، ولا يقتصر طموحنا على زيادة حجم البضائع العابرة عبر مابوتو، بل يتجاوز ذلك إلى ربط الشركات في مختلف أنحاء المنطقة بالأسواق العالمية من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الداخلية، ونحن ملتزمون بالاستثمار في هذا المستقبل، ودعم موزمبيق في تعزيز دورها والاستفادة من فرص النمو التي تتيحها التجارة الإقليمية.

وتدير مجموعة موانئ دبي العالمية محطة حاويات مابوتو، كما تمتلك حصة في شركة تطوير ميناء مابوتو، التي تتولى امتياز تشغيل الميناء حتى عام 2058.

ولا تقتصر أهمية مابوتو على دورها كميناء، بل تمتد لتُشكّل بوابة لوجستية متعددة الأنماط تربط المراكز الصناعية والزراعية في منطقة أفريقيا الجنوبية بالأسواق العالمية.

وتُسهم موانئ دبي العالمية في تعزيز هذه الروابط من خلال شبكات الطرق والسكك الحديدية العابرة للحدود، إلى جانب مركزها اللوجستي الداخلي في كوماتيبورت بجنوب أفريقيا.

ويستعد قطاع حلول الشحن لدى مجموعة موانئ دبي العالمية لإطلاق خدمة الصين - أفريقيا لينك الأسبوعية الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لربط عدد من الموانئ الصينية الرئيسية، بما فيها شنغهاي ونينغبو ونانشا، بميناء مابوتو وغيرها من البوابات التجارية الإقليمية.

وتُسهم هذه الإمكانات مجتمعةً في تعزيز تنافسية ممر مابوتو بوصفه مساراً تجارياً إقليمياً يربط الشركات في مختلف أنحاء منطقة أفريقيا الجنوبية بالأسواق العالمية.