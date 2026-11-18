جنيف في 18 نوفمبر / وام / طرح المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة إطاراً استشرافياً قائماً على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتخصيص تعلم اللغة العربية وترسيخ الهوية الثقافية لدى أطفال المهجر، إلى جانب استعراض منظومة مناهجه وأطره المرجعية لتعليم الناطقين بغيرها، وذلك خلال اختتام مشاركته في المؤتمر الدولي "العربية لأطفال المهجر في العصر الرقمي: الهوية، الابتكار، والذكاء الاصطناعي" الذي عُقد في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف في سويسرا.

وقدّم الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز، خلال المؤتمر ورقتين علميتين؛ استعرضت إحداهما بعنوان "التوأم اللغوي الرقمي لأطفال المهجر.. إطار استشرافي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتخصيص تعلم العربية وتعزيز الهوية الثقافية" تصوراً لتصميم مسارات وتجارب تعلم تكيفية تناسب احتياجات الأطفال ومستوياتهم اللغوية وسياقهم التعليمي والثقافي، وآليات بناء الملف اللغوي للطفل، وأهمية الحوكمة والسلامة الرقمية وحماية خصوصية الأطفال وتعزيز دور الأسرة والمعلم، فيما تناولت الورقة الأخرى جهود المركز ومشروعاته في تطوير المناهج وأساليب التدريس وفق الممارسات التربوية والمعايير العالمية، والبحوث المتخصصة وبرامج تنمية كفايات المعلمين والمتخصصين، وتنظيم مؤتمر اللغة العربية الدولي بالشارقة والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية، وأبرز الإصدارات ومنها تطوير سلسلة "أحب العربية"، والإطار المرجعي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى "إمتاع"، ووثيقة معايير جودة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ودراسة إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى في ضوء المعايير العالمية المعاصرة، ووثيقة المستويات المعيارية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ونُظم المؤتمر من قِبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالتعاون مع منظمة همسة سماء الثقافة ومؤسسة رسالة السلام العالمية في إسبانيا، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بتعزيز حضور العربية في البيئات التعليمية الرقمية، حيث استُهلت أعماله بكلمة للدكتور رامي إسكندر مدير إدارة التربية والتعليم في "الألكسو" ورئيس المؤتمر، وعرض مرئي لكلمة معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، وكلمة افتتاحية للدكتورة فاطمة أبو واصل إغبارية رئيسة منظمة همسة سماء الثقافة الدولية ورئيسة المؤتمر أكدت فيها أهمية الانتقال من الحديث عن الحفاظ على العربية إلى بناء ممارسات حية تجعلها جزءاً من الحياة اليومية للأطفال، فيما أعرب الدكتور عيسى الحمادي عن شكره وتقديره للجهات المنظمة والمشاركين، مؤكداً ضرورة التكامل بين اللغة والهوية والتكنولوجيا وتطوير نماذج تعليمية مبتكرة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة للعناية بأطفال المهجر وتعزيز ارتباطهم بلغتهم الأم وثقافتهم العربية.