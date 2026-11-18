دبي في 18 نوفمبر / وام / تستضيف "منصة الحوار"، إحدى المنصات الثماني الرئيسية ضمن فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، أكثر من 100 متحدث من القيادات الإماراتية والخبرات العالمية على مدار أربعة أيام لاستشراف التحولات التي ستشكل مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية خلال العقود المقبلة.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول للمنصة في قاعة محاضرات متحف المستقبل بجلسات رئيسية من منصة "تيد" العالمية (TED) مع شخصيات ملهمة في مجالات تهم مستقبل الأفراد والمجتمعات، فيما يشهد اليوم الثاني مشاركة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، إلى جانب خبراء من مجموعة "فيوتشر توداي ستراتيجي"، وشركة "أوكسا"، ومؤسسة "وايلد" (WYLD)، وشركة "ذا بروث لاب" (The Broth Lab)، وشركة "إكسبانسيو" (XPANCEO)، وشركة "غروف إكس" (GROOVE X)، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومجموعة "فورسايت إنسايد" (Foresight Inside Group)، ومختبر "نيو فيوتشر" (Near Future Laboratory)، وشركة "ذا غيفنغ موفمنت" (The Giving Movement).

وتضم جلسات اليوم الثالث معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومتحدثين من كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومنظمتي "اليونسكو" و"اليونيسف"، ومعهد "بيرغروين" (Berggruen Institute)، وشركات "فارمانوتيكس" (Pharmanutix) و"ستيك" (Stake) و"رينتيفاي" (Rentify)، ومجموعة "فيوتشر توداي ستراتيجي"، والإمارات العالمية للألمنيوم، والمنتدى الاقتصادي العالمي، بينما يشارك في اليوم الرابع خبراء من مركز الروبوتات المتقدمة في جامعة سنغافورة الوطنية، وشركة "سويس سونيك"، و"كيد نت" (KidNet)، وشركة "إنكورا هيلث" (Incora Health)، و"دبي الصحية"، وجامعة نورث كارولينا، وجامعة خليفة، وغيرها.

كما تستضيف جلسات ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن "ستارز" ضمن أعمال الأسبوع متحدثين وخبراء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ونخبة العقول العالمية لتبادل الأفكار واستكشاف آفاق العلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار أجندة "أسبوع دبي للمستقبل" الذي يشهد حضور أكثر من 10 آلاف من المشاركين والخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والمتخصصين من حول العالم، عبر برنامج حافل يضم الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية وورش العمل والحوارات الملهمة والتحديات والمنافسات وعروض الأفكار والمعارض والتجارب المستقبلية والاجتماعات المغلقة والفعاليات الجانبية والخارجية.