دبي في 19 نوفمبر/ وام/ استعرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي رؤيتها لمستقبل أمن النقل الجوي والسكك الحديدية والطرق والنقل البحري في عالم متصل، خلال مشاركتها في القمة الشرطية العالمية 2026 بدبي.

وسلط العميد مبارك عوض بن محيروم مدير إدارة أمن النقل، الضوء على أهمية تطوير منظومات أمن النقل لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة وتعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية.

وأكد أن مستقبل أمن النقل يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل استباق المخاطر بتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة للتنبؤ بالتهديدات والوقاية منها، واستمرارية الأعمال لضمان سلامة شبكات النقل واستمرار خدماتها في مختلف الظروف والأزمات، والتكامل والشراكة من خلال تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع مشغلي النقل والجهات المعنية لمواجهة المخاطر الأمنية والسيبرانية والتشغيلية.

وأوضح أن التطورات التقنية تفرض مفهومًا أكثر شمولًا لأمن النقل، يتجاوز حماية الركاب والمنشآت والاستجابة للحوادث، ليشمل القدرة على احتواء الاضطرابات وسرعة التعافي منها، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في جعل النقل أكثر ذكاءً فحسب، بل في ضمان استمراره بأمان عند مواجهة المخاطر غير المتوقعة.

وأشار مدير إدارة أمن النقل إلى خصوصية العمل الأمني في قطاع النقل، الذي يتطلب مهارات متقدمة في التواصل وإدارة الحشود والتعامل مع مختلف فئات الجمهور، إلى جانب التنسيق المستمر مع مشغلي النقل والجهات التنظيمية وخدمات الطوارئ، نظرًا إلى ترابط شبكات النقل واحتمالية امتداد تأثير الحوادث إلى أجزاء أخرى منها.

وأكَّد أن نجاح منظومة أمن النقل لا يُقاس بقدرتها على منع الحوادث فقط، وإنما بمدى قدرتها على ضمان استمرارية الحركة الآمنة وتعزيز ثقة الجمهور، قائلًا: "نحن لا نحمي محطات ووسائل النقل فقط، بل نحمي حركة مجتمع، واستمرارية اقتصاد، وثقة جمهور".

وتأتي مشاركة شرطة أبوظبي في القمة الشرطية العالمية ضمن جهودها لتبادل الخبرات والمعارف مع الجهات الأمنية الدولية، واستعراض الرؤى المستقبلية لتطوير منظومات أمن النقل وتعزيز جاهزيتها واستدامة خدماتها.