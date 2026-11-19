بيروت في 19 نوفمبر/ وام/ التقى معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في مقر جمعية راهبات القربان الأقدس المرسلات في لبنان، سيادة المطران ميشال عون، راعي أبرشية جبيل المارونية، والأم ماغي أضباشي، الرئيسة العامة للجمعية، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس المدرسة التابعة للجمعية، بحضور سعادة شربل قبلان، رئيس منظمة نوبل للتميز الإنساني في الدول العربية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لنشر قيم التسامح والسلام والمحبة، وتكثيف الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتعايش، وتعزيز دور المؤسسات الدينية والتربوية في بناء مجتمعات يسودها الاحترام والتفاهم وقبول الآخر.

واستعرض معالي الجروان رسالة المجلس العالمي للتسامح والسلام وجهوده على المستوى الدولي في تعزيز ثقافة السلام والتسامح، وأهدى المطران ميشال عون نسخة من الإعلان العربي للتسامح والسلام، باعتباره مرجعية لتعزيز التعايش والتفاهم ومواجهة خطاب الكراهية.

وتناول اللقاء مع الأم ماغي أضباشي رسالة الجمعية التربوية والإنسانية، ودورها في تنشئة الأجيال على القيم الإنسانية النبيلة، وأهمية توحيد الجهود وتوسيع مجالات التعاون بما يسهم في خدمة الإنسان ونشر ثقافة التسامح والسلام.

وأعرب معالي الجروان, عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالدور التربوي والإنساني للجمعية وإسهاماتها في غرس القيم الإنسانية، وأهدى الأم ماغي أضباشي درع المجلس العالمي للتسامح والسلام تقديراً لجهودها ورسالة الجمعية.