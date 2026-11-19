أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن اليوم العالمي للطفل يمثل مناسبة عالمية لتجديد الالتزام بحقوق الأطفال، وتعزيز الجهود الرامية إلى تمكينهم من النمو والازدهار في بيئة آمنة وداعمة، تضمن لهم أفضل بداية في الحياة، وتضع احتياجاتهم ورفاههم في صميم الاهتمام، باعتبارهم أساس مستقبل المجتمعات ومحرك تقدمها.

وقال سموه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يتزامن مع أسبوع الطفولة المبكرة، المقام على مستوى الدولة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري، إن حماية الأطفال ورعايتهم وتمكينهم من الازدهار لا تتحقق بالتشريعات والبرامج وحدها، بل من خلال سياسات متكاملة تستند إلى فهم احتياجاتهم في مختلف مراحل نموهم، وتوفر لهم بيئة تمكّنهم من النمو والازدهار وتحقيق كامل إمكاناتهم.

وأضاف أن المجتمعات التي تضع الأطفال في صميم أولوياتها هي الأقدر على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للأجيال القادمة.

وأكد سموه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسخت نموذجًا تنمويًا يضع الإنسان في قلب التنمية، ويولي الأطفال اهتمامًا خاصًا باعتبارهم الثروة الحقيقية للمستقبل، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاستثمار في السنوات الأولى من عمر الطفل هو الاستثمار الأعلى أثرًا في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا واستدامة.

وأشار إلى أن إعلان مؤشر ازدهار الطفولة في عام 2025 شكل خطوة نوعية في هذا المسار، إذ يجسد رؤية أبوظبي في الانتقال من التركيز على توفير الخدمات إلى قياس أثرها الحقيقي في حياة الأطفال ورفاههم، لافتًا إلى أن المؤشر يُوفِّر منهجية علمية موحدة لقياس جودة حياة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ومدى ازدهارهم، بما يدعم تطوير السياسات والبرامج المستندة إلى البيانات والأدلة، ويعزز اتخاذ قرارات أكثر فاعلية تسهم في تحقيق أفضل النتائج للأطفال والأسر.

وانطلاقاً من ذلك، طورت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إطارًا موحدًا يُعرّف مفهوم "ازدهار الطفولة" في إمارة أبوظبي، بما يعكس مختلف الجوانب التي تشكل تجربة الطفل في سنواته الأولى، ويأخذ في الاعتبار العوامل المتعددة التي تؤثر في نموه ورفاهه.

كما تعمل الهيئة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على تطوير أدوات جمع البيانات والمنهجية العلمية لاحتساب المؤشر، ليصبح مرجعًا وطنيًا يدعم رسم السياسات، ويعزز اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال وتعزيز رفاههم.

وفي خطوة عملية نحو تطبيق هذا الإطار، تستعد الهيئة لإطلاق دراسة خاصة بالمؤشر، تهدف إلى الاستفادة من تجارب الأطفال وأسرهم في وضع خط أساس يعكس واقع الطفولة في أبوظبي، ويسهم في توجيه السياسات والبرامج وتطويرها، بما يعزز رفاه الأطفال والأسر ويحقق أفضل النتائج لهم.

وفي ضوء أهمية هذه المرحلة، أكد سموه أن نجاحها يعتمد على استمرار تكامل الجهود بين مختلف الشركاء، مشيرًا إلى أن بناء منظومة متقدمة لقياس ازدهار الطفولة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة وشاملة، وتطوير حلول وسياسات أكثر تأثيرًا، تحقق أفضل النتائج للأطفال والأسر.

وقال سموه إن ازدهار الأطفال هو المعيار الحقيقي لنجاح المجتمعات، وكل استثمار في صحتهم وتعليمهم ونمائهم ورفاههم هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، مؤكدًا أن الإمارات ستواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترسيخ نموذجها الرائد في تمكين الأطفال، وتوفير كل المقومات التي تمكنهم من تحقيق كامل إمكاناتهم، والإسهام في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطنهم والعالم.