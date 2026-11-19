أبوظبي في 19 نوفمبر / وام / تم افتتاح أول مختبر وطني للمواد عالية الحرارة في دولة الإمارات بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وذلك بالشراكة مع شركات، مبادلة للاستثمار، والإمارات العالمية للألمنيوم، وستراتا للتصنيع.

ويقع مختبر توصيف المواد عالية الحرارة في حرم ساس النخل التابع لجامعة خليفة في أبوظبي، ويجري تطويره ليكون منشأة وطنية متخصصة في الاختبارات المتقدمة للمواد والأبحاث الصناعية.

ويركز المختبر في مرحلته الأولى على المواد المستخدمة في إنتاج الألمنيوم ومتطلبات الاختبارات لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على أن تتوسع خدماته لاحقاً لتشمل قطاعات صناعية أخرى وتدعم الباحثين في جامعة خليفة والمؤسسات الأكاديمية في مختلف أنحاء الدولة.

وستسهم هذه الجهود في تعزيز القدرات البحثية الوطنية وزيادة التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الصناعات المختلفة.

وستستفيد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وستراتا وغيرها من الشركات الصناعية في الدولة من إمكانات المختبر لإجراء اختبارات متقدمة للمواد، كانت تتطلب في السابق الاستعانة بمرافق خارج الدولة.

وتقود جامعة خليفة، بالتزامن مع إنشاء المختبر، أبحاثاً لاستعادة الحرارة المهدرة من عمليات إنتاج الألمنيوم، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال التقاط الطاقة الحرارية وإعادة استخدامها بطرق آمنة.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن قوة الصناعات المتقدمة تنبع من تكامل المعرفة العلمية والابتكار والخبرات الصناعية، وهو ما تحرص الجامعة على ترجمته إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، بما يحقق قيمة اقتصادية ملموسة.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع مبادلة والإمارات العالمية للألمنيوم وستراتا، تعمل الجامعة على تسريع توظيف مخرجات البحث العلمي في تطبيقات عملية وتعزيز القدرات التكنولوجية الوطنية، بما يدعم تنافسية الصناعة الإماراتية ويسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن المختبر سيسهم في تعزيز قدرات الدولة في مجال الأبحاث الصناعية المتقدمة من خلال دعم التعاون بين الباحثين والعلماء في القطاعين الصناعي والأكاديمي ودفع عجلة التقدم في هذا المجال.

من جهتها، قالت فاطمة المرزوقي، مدير تنفيذي في مبادلة، إن إطلاق هذا المختبر الوطني يعكس حرصَ مبادلة على الإسهام في تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية للدولة، بالاستفادة من الشراكات الاستراتيجية؛ التي تجمع بين التميز البحثي والخبرات الصناعية المتخصصة، لافتة إلى أن الهدف من هذا التكامل هو تطوير البنية التحتية والمعارف والكفاءات اللازمة لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي، ودعم مسيرتها في التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.

من جانبها، قالت سارة عبد الله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا، إن افتتاح مختبر المواد عالية الحرارة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الصناعية المتقدمة في الإمارات وتوسيع خبرات الدولة في علوم المواد والهندسة.

وأكدت الحرص على تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية نظراً لدوره المحوري في دعم الابتكار وتنمية الكفاءات المحلية وتطوير قدرات تصنيع مستدامة تستند إلى أفضل المعايير العالمية، معبرة عن سعادتها بأن تسهم "ستراتا" من خلال هذه الشراكة في تحقيق طموح الدولة لبناء منظومة بحثية وطنية متكاملة تدعم قدرات القطاع الصناعي التنافسية وتسهم في بناء مستقبل التصنيع المتقدم.

وسيتم الاعتماد على المختبر الجديد في دراسة خصائص المواد المستخدمة في العمليات الصناعية التي تُنفذ عند درجات حرارة مرتفعة وتقييم أدائها، فيما سيتيح المختبر إعداد العينات داخلياً وإجراء مجموعة متكاملة من الاختبارات، تشمل الاختبارات الميكانيكية والحرارية والكهربائية واختبارات التمدد الناتج عن الصوديوم والتآكل.

وتساعد هذه الإمكانات الشركات الصناعية على التحقق من جودة المواد المستخدمة في عملياتها الحالية وموثوقيتها، إلى جانب تطوير مواد وتقنيات وعمليات صناعية جديدة وتحسينها.

وستعتمد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على المختبر لتقييم المواد الأساسية المستخدمة في صهر الألمنيوم، بما في ذلك أقطاب وبطانات خلايا الصهر وأفران تصنيع الأقطاب. وستسهم هذه القدرات في تحسين الأداء التشغيلي ومواصلة تطوير العمليات والتقنيات، بما يعزز الكفاءة والموثوقية.

ويركز برنامج "أبحاث استعادة الحرارة المهدرة" على تطوير تقنيات تتيح التقاط الطاقة الحرارية المهدرة وإعادة استخدامها. وتفقد عمليات صهر الألمنيوم نحو نصف الطاقة المستخدمة فيها على شكل حرارة مهدرة، ما يجعل استعادة هذه الطاقة والاستفادة منها فرصة مهمة لخفض التكاليف والحد من الانبعاثات.

وتهدف الأبحاث التي تقودها جامعة خليفة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في منشآت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال استعادة جزء من الحرارة المفقودة أثناء إنتاج الألمنيوم وتحديد طرق آمنة لإعادة استخدامها.

وتشمل الأبحاث تطوير نماذج هندسية وإجراء اختبارات للمبادلات الحرارية وتطوير مواد جديدة لنقل الحرارة، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراقبة وتحسين الأداء.

وإلى جانب تطبيقاته الصناعية الأولية، سيسهم مختبر توصيف المواد عالية الحرارة وبرنامج أبحاث استعادة الحرارة المهدرة الذي تقوده جامعة خليفة، في مواجهة تحديات القطاع الصناعي الرئيسية وتعزيز قدرات الدولة في البحث والابتكار وتنمية الكفاءات المحلية وإعدادها للعمل في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا.