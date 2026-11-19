الشارقة في 19 نوفمبر/ وام/ أشاد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بحفاظ الجامعة على صدارتها بين الجامعات الإماراتية للعام الثاني على التوالي في تصنيف "تايمز" للعلوم متعددة التخصصات "Interdisciplinary Science Rankings" لعام 2027، بحصولها على المركز التاسع والستين عالمياً، والخامس عربياً، من بين 1058 مؤسسة جامعية شملها التصنيف، منها سبع مؤسسات من دولة الإمارات.

وبارك سموه هذا الإنجاز الذي يعكس تميّز مسيرة التعليم في إمارة الشارقة بشكل عام والتعليم الجامعي على وجه الخصوص، مؤكداً أن هذه النتيجة تجسّد الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة على مختلف المستويات لتطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية، وحرصها على توفير كافة الوسائل والإمكانات لمواصلة مسيرتها المتميزة في التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي الإنجاز في نسخة اتسعت قاعدتها بصورة لافتة، فقد ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي المصنفة بنسبة 16% عن العام الماضي، من 911 مؤسسة في النسخة الأولى إلى 1058 مؤسسة، ما يعكس اشتداد المنافسة العالمية في مجال البحث العلمي متعدد التخصصات، ويمنح ثبات الجامعة في صدارة المشهد الإماراتي دلالة أكبر.

ويُعد استمرار الجامعة في صدارة هذا التصنيف تأكيداً لحضورها في ميدان بحثي يمثل مفتاحاً لحل التحديات العالمية المعقدة، مثل الطاقة، والمياه، والتغير المناخي، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية.

كما يعكس ثمرة الاستراتيجية الأكاديمية والبحثية التي وضعتها الجامعة، والتي تستهدف ترسيخ مكانتها منارةً علمية في البحث العلمي والابتكار، وتجسّد التزامها بالتميز في البحث متعدد التخصصات، واستثمارها خلال السنوات الماضية في بناء منظومة بحثية متكاملة تشمل البنية التحتية المتطورة، واستقطاب نخبة من الباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، وإنشاء 3 معاهد بحثية متخصصة تضم 14 مركزاً بحثياً و86 مجموعة بحثية تشجع على التعاون بين مختلف التخصصات العلمية.