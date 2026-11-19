أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ شهدت "مزاينة رزين" بمهرجان الظفرة، منافسات قوية في سن الحقايق بمشاركة 551 مطية، شارك بها مُلاك إبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر 16 شوطاً لفئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، والتي خصص لها 150 جائزة.

وتوج سعادة عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمراكز الأولى، وسط حضور واسع من جمهور مزاينات الإبل، فيما تتواصل المنافسات في بقية الأشواط لغاية 22 نوفمبر الجاري.

وعلى صعيد متصل، تدخل إلى شبوك المبيت، صباح غد "الجمعة"، الإبل المشاركة في الأشواط المخصصة لسن الثنايا للمجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة "الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم"، وسيتم إعلان نتائجها مساء يوم السبت المقبل.