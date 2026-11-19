العين في 19 نوفمبر/ وام/ تواصل "عيادات صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، توسيع نطاق حملتها التوعوية بصحة المرأة لتشمل قطاع التعليم في مدينة العين، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرعاية الصحية الوقائية وتشجيع الطالبات على إعطاء الأولوية لصحتهن ورفاهيتهن.

وتشمل الحملة فعاليات توعوية في جامعة الإمارات العربية المتحدة يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، وكليات التقنية العليا في العين يوم 24 من الشهر نفسه، وتتضمن فحوصات لتقييم مستويات المعادن والفيتامينات في الجسم، وتحليل البشرة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية.

ومن خلال هذه المبادرات، تواصل "عيادات صحة" جهودها لتسهيل وصول السيدات إلى المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية الوقائية، وتمكينهن من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة وتبنّي ممارسات صحية سليمة تسهم في تعزيز صحتهن ورفاهيتهن على المدى الطويل.