دبي في 19 نوفمبر/ وام/ استقبلت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وفداً من كبار المسؤولين في "إيرباص" على الصعيدين العالمي والإقليمي، وذلك تمهيداً لافتتاح المنشأة الإقليمية الجديدة للشركة في مشروع محمد بن راشد للطيران العام المقبل.

ويدعم التعاون بين الجانبين خطط توسّع "إيرباص" في الإمارات، ويعزز منظومة الطيران في الدولة، ويرسّخ مكانتها مركزاً إقليمياً بارزاً لصناعة الطيران، من خلال تقريب الخدمات المتخصصة من المشغّلين.

وضم وفد "إيرباص" كلاً من توماس توبفر، المدير المالي للشركة، وجابرييل سيميلاس، رئيس شركة "إيرباص" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، ولوران نيغري، نائب الرئيس ورئيس خدمات العملاء في "إيرباص" أفريقيا والشرق الأوسط.

وكان في استقبال الوفد سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ونبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وبالاستفادة من تصنيفها منظمة صيانة معتمدة لدى السلطات المحلية المختصة، ستوسّع المنشأة الجديدة قدرات "إيرباص" وخدماتها في المنطقة في مجال التعديلات الهيكلية المعقدة والثقيلة للطائرات وأعمال الإصلاح الكبرى.

ومن خلال رفد السوق الإقليمية بقدرات دعم حيوية للطائرات، ستُسهم هذه الخدمات في توسيع نطاق الرعاية المقدمة للعملاء وتقريب القدرات المتخصصة من المشغّلين في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال سعادة خليفة الزفين، إن استثمار إيرباص في دبي الجنوب يعكس ثقة روّاد صناعة الطيران العالمية برؤية دبي طويلة الأمد لهذا القطاع الحيوي، ويعزز التعاون مكانة مشروع محمد بن راشد للطيران بوصفه منظومةً متكاملة في مجال الطيران، ويرسّخ دور الإمارات المحوري على خارطة الطيران العالمية، ومن خلال بناء شراكات مع كبرى الشركات الدولية، نواصل دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز المعرفة والخبرات، والإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

من جانبه، قال جابرييل سيميلاس، إن استثمار "إيرباص" في مشروع محمد بن راشد للطيران، يجسّد التزامها طويل الأمد وشراكاتها الإستراتيجية المتينة في المنطقة، وستدعم هذه المنشأة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز قطاع الطيران عبر تطوير الخبرات عالية القيمة.

وأضاف أنه من خلال توظيف خبرة "إيرباص" بصفتها الشركة المصنّعة للطائرات في تقديم خدمات جديدة من قلب المنطقة، تقترب إيرباص من المشغّلين الذين يسيّرون طائراتها، وتعمل على بناء قدرات فنية تخدم المنطقة لعقود قادمة.

وتعزّز المنشأة الجديدة حضور "إيرباص" في الإمارات، الذي يعود إلى عام 1985، ورصيدها الممتد لأكثر من نصف قرن في المنطقة، إذ ستُكمّل أنشطة الشركة التجارية والصناعية القائمة، وتوسّع شبكة خدماتها الإقليمية، في حين تضطلع دبي الجنوب بدور شريك رئيسي في تطوير منظومة أعمال "إيرباص" في الدولة.