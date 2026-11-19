دبي في 19 نوفمبر/ وام/ افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً جديداً في مدينة ميامي الأمريكية، وذلك بهدف المساهمة في تطوير روابط الأعمال بين دبي والولايات المتحدة وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات في الجانبين.

ويعد مكتب ميامي ثاني مكاتب غرفة دبي العالمية في الولايات المتحدة، بعد مكتب نيويورك الذي افتُتح خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية، الذي نظمته غرف دبي في نوفمبر 2025.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن افتتاح المكتب الجديد في ميامي يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق الشراكات التجارية والاستثمارية بين دبي والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز فرص النمو أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين، ما سيسهم في مساعدة الشركات الأمريكية على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في دبي والاستفادة من مقومات بيئتها الداعمة للأعمال، بالتوازي مع دعم الشركات العاملة في الإمارة في تحديد فرص التوسع في الولايات المتحدة، بما يعزز تدفقات التجارة والاستثمار ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في ظل نمو التجارة بين دبي والولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 121.8 مليار درهم خلال العام 2025، بزيادة نسبتها 4.6% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الشركات الأمريكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 3,718 شركة بنهاية ديسمبر 2025، بنمو 18.1% على أساس سنوي.

وخلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، انضمت 439 شركة أمريكية جديدة إلى عضوية الغرفة، بما يعكس استمرار اهتمام الشركات الأمريكية بدبي باعتبارها وجهةً للأعمال والتوسع والاستثمار.

وسيعمل مكتب ميامي على تعزيز التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية في القطاعين الحكومي والخاص، وتوطيد التعاون مع مجتمع الأعمال الأمريكي، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تجعل من دبي وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال، كما سيوفر المكتب المعلومات والتحليلات اللازمة لمساعدة الشركات الأمريكية على دخول سوق دبي وتوسيع نطاق أعمالها انطلاقاً من الإمارة إلى الأسواق الدولية.

وفي المقابل، سيدعم المكتب الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في التوسع بالسوق الأمريكية، من خلال تزويدها برؤى متخصصة حول السوق، ومساعدتها على تحديد الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة، وربطها بشركاء محليين موثوقين، بما يسهم في تيسير دخولها إلى السوق الأمريكية وتعزيز فرص نمو أعمالها.