رأس الخيمة في 19 نوفمبر/ وام/ نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، بالتعاون مع شركة "دي إتش إل إكسبرس" ورشة عمل في مركز كومباس للأعمال، لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة على فهم مشهد التجارة الإلكترونية واستكشاف سبل الوصول إلى العملاء عبر القنوات الرقمية.

وشكّلت الورشة التي حملت عنوان "من الإنترنت إلى العالمية: أسّس مشروعك في التجارة الإلكترونية"، أولى جلسات برنامج "استعد. انطلق. توسّع عالمياً"، الهادف إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهيئتها للنمو الدولي.

ويجمع البرنامج بين التدريب العملي في مجال الأعمال والخبرات العالمية لشركة "دي إتش إل"، ويضم ست وحدات تدريبية موزعة على ثلاث مراحل: "استعد"، و"انطلق"، و"توسّع عالمياً"، وتغطي هذه الوحدات أساسيات الأعمال، والوعي المالي، وفهم العملاء، والتجارة الرقمية، والتوسع الدولي، والخدمات اللوجستية.

وقدّمت الورشة مروة عبد الباقي مديرة التسويق في "دي إتش إل إكسبرس الإمارات"، مستعرضةً نماذج أعمال التجارة الإلكترونية والقنوات الرقمية المتاحة للشركات، كما تناولت منظومة الأعمال عبر الإنترنت، لمساعدة المشاركين على فهم آليات التجارة الرقمية وما تتيحه من فرص للتواصل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم.

وتطرّقت الورشة إلى مراحل تأسيس الأعمال عبر الإنترنت والتوسع للوصول إلى العملاء عبر الحدود، مسلّطةً الضوء على دور الخدمات اللوجستية في دعم عمليات التجارة الإلكترونية، وأوضحت كيف يساعد فهم مختلف مراحل رحلة العميل عبر القنوات الرقمية الشركات على الاستعداد لمتطلبات التجارة الرقمية والدولية.

وقال رامي جلّاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، إن التجارة الإلكترونية تتيح للشركات بمختلف أحجامها الوصول إلى عملاء في أسواق كان يصعب دخولها سابقاً، وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يُعد فهم كيفية الاستفادة من هذه الفرص خطوة مهمة نحو النمو، ومن خلال التعاون مع دي إتش إل إكسبرس، يتم تقريب الخبرات المتخصصة من مجتمع الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على مواكبة المتغيرات التجارية واكتساب الثقة لاستكشاف فرص جديدة.

وأتاحت الورشة لرواد الأعمال والمتخصصين فرصة تبادل المعرفة وتوسيع علاقاتهم المهنية، وتعكس المبادرة التزام "راكز" بتوفير فرص للتعلّم تستجيب لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتدعم تطورها على المدى الطويل.