بروكسل في 19 نوفمبر/ وام/ استعرض سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، تجربة المجلس في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات الذكية الداعمة للعمل البرلماني، وذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني 2026، الذي نظمه البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي على مدى يومين في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

شارك في المؤتمر الذي عقد تحت شعار "النهوض بالديمقراطية وتقوية البرلمانات من خلال التحول الرقمي"، برلمانيون وأمناء عامون وخبراء ومتخصصون في التقنيات الرقمية، حيث ناقشوا سبل توظيف التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في تطوير العمل البرلماني وتعزيز كفاءة المؤسسات التشريعية.

وشارك سعادته في جلسة نقاشية بعنوان "بناء برلمان ذكي لخدمات برلمانية أفضل"، استعرض خلالها جهود الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في تطوير منظومة متكاملة من التطبيقات الذكية، التي تسهم في تمكين أعضاء المجلس من ممارسة اختصاصاتهم التشريعية والرقابية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات البرلمانية وتحليلها، ورفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات البرلمانية.

وأكد سعادة الدكتور عمر النعيمي، أهمية توظيف أدوات البحث والتحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إعداد الدراسات والإحاطات البرلمانية، وتوفير المعلومات الدقيقة التي تدعم العملين التشريعي والرقابي، مشيراً إلى ما تتيحه هذه التقنيات من فرص لتطوير الخدمات البرلمانية باللغة العربية، وما يرتبط بذلك من تحديات تتعلق بمعالجة المحتوى والمصطلحات البرلمانية المتخصصة، وضمان دقة المعلومات وجودة المخرجات.

وناقشت الجلسة مفهوم "البرلمان الذكي" من منظور الأمناء العامين للبرلمانات، ودور المنصات الرقمية ومساعدات الذكاء الاصطناعي وأدوات البحث الذكية والأنظمة البرلمانية المتكاملة في تحسين تجربة أعضاء البرلمانات، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، ودعم أدائهم لمهامهم التشريعية والرقابية.

كما تناولت المناقشات أهمية تحقيق التكامل بين الأنظمة والمنصات البرلمانية، وتعزيز الثقة في الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال ضمان موثوقية المعلومات ومصادرها، وحماية البيانات ومراعاة خصوصية العمل البرلماني، إلى جانب إشراك أعضاء البرلمانات في تصميم الخدمات الرقمية وتطويرها، وقياس مستوى رضاهم عنها.