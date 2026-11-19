رأس الخيمة في 19 نوفمبر/ وام/ شاركت جمارك رأس الخيمة في فعاليات شهر الابتكار "الإمارات تبتكر 2026"، من خلال حزمة من المبادرات والمشاريع التطويرية التي تعكس توجهاتها نحو تعزيز الابتكار الحكومي وتسريع التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، إلى جانب استعراض ابتكارات نوعية طورتها الكوادر الوطنية، والإعلان عن مبادرة متحف جمارك رأس الخيمة المتنقل.

وشهدت المشاركة إطلاق خمس خدمات إلكترونية جديدة، تشمل خدمة "لقاء مستثمر"، وخدمة الامتيازات الجمركية، وخدمة إلغاء رمز متعامل، وخدمة إلغاء بطاقات المندوبين والمخلصين، وخدمة تسجيل المستودعات الجمركية، وذلك في إطار حرص الدائرة على تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتوفير خدمات رقمية أكثر سهولة وكفاءة، وتعزيز تجربة المتعاملين.

كما استعرضت الدائرة مجموعة من الأنظمة والتطبيقات الذكية التي ابتكرتها وطورتها كوادرها الوطنية، استجابة لاحتياجات العمل الجمركي والتحديات الميدانية، وشملت نظام إدارة مستودعات جمارك رأس الخيمة، ونظام محرك فحص الأدوية الذكي، ودليل تشغيل الأجهزة الأمنية، ومنصة التدريب على تحليل صور الأشعة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز دقة الإجراءات الرقابية، وتطوير مهارات الموظفين وقدراتهم المهنية.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية وتمكين المواهب الشابة، شهدت المشاركة تعاوناً مع طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال استعراض مشاريع وأفكار ابتكارية تستند إلى التحديات التي تواجه جمارك رأس الخيمة في بيئة العمل، والعمل على تحويلها إلى حلول تقنية وتطبيقية مبتكرة، بما يعزز ثقافة الابتكار ويربط المعرفة الأكاديمية بالاحتياجات العملية، ويفتح المجال أمام جيل جديد من المبتكرين للمساهمة في تطوير منظومة العمل الجمركي.

وفي سياق متصل، أعلنت جمارك رأس الخيمة عن إطلاق مبادرة "متحف جمارك رأس الخيمة المتنقل"، إحدى مبادرات لجنة أمن وتطوير منافذ رأس الخيمة، والتي تهدف إلى توثيق الإرث التاريخي للعمل الجمركي والتعريف بمسيرته الممتدة منذ القرن الثامن عشر، واستعراض مراحل تطور المنافذ الجمركية في الإمارة، بدءاً من البدايات الأولى المتمثلة في غرفة بسيطة، وصولاً إلى منظومة جمركية حكومية متكاملة تضطلع بدور محوري في تنظيم حركة التجارة، وحماية المجتمع، وتسهيل حركة البضائع، ودعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي المتحف المتنقل بوصفه مبادرة تاريخية ومجتمعية تسهم في حفظ الذاكرة المؤسسية، وتعريف الأجيال بتاريخ العمل الجمركي والجهود التي بذلتها الأجيال السابقة في بناء هذه المؤسسة وتطويرها، من خلال ربط الماضي بالحاضر وإبراز مسيرة التطور التي شهدتها جمارك رأس الخيمة.

وأكدت جمارك رأس الخيمة أن مشاركتها في "الإمارات تبتكر 2026" تجسد التزامها بترسيخ الابتكار كثقافة مؤسسية مستدامة، تقوم على الاستثمار في التكنولوجيا، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات، وتحويل الأفكار والتحديات إلى حلول عملية ومشاريع نوعية تسهم في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.