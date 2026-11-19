أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة عبد الله الغرير، بهدف تطوير مهارات الكفاءات الإماراتية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل، من خلال توسيع فرص التعلم والتطوير المهني، وإتاحة برامج ومسارات نوعية تدعم المواطنين في بناء قدراتهم وتطوير مساراتهم المهنية بما يواكب متطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة التطوير المهني للكفاءات الوطنية، وتوفير تجربة متكاملة تربط بين التعلّم وتنمية المهارات والجاهزية المهنية والفرص الوظيفية، بما يسهم في تمكين المواطنين من مواصلة تطوير قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية.

ويشمل التعاون تطوير رحلة رقمية متكاملة تتيح لمستفيدي "نافس" الوصول إلى محفظة من البرامج الرقمية وبرامج التعلم المصغّر عبر منصة "مسار الغرير".

وتركز الشراكة على تطوير مهارات الباحثين عن عمل وتعزيز جاهزيتهم للتوظيف وربطهم بالفرص الوظيفية المتاحة، وإتاحة فرص ممولة للحصول على شهادات مهنية معترف بها في القطاع ضمن المجالات ذات الأولوية لسوق العمل.

وتشمل مجالات التعلم الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وإدارة المشاريع، والقيادة، ومهارات التواصل واللغة الإنجليزية.

كما يمتد نطاق التعاون ليشمل المواطنين العاملين، من خلال تطوير وإتاحة برامج متخصصة تساعدهم على اتخاذ قرارات مهنية واعية وإدارة مساراتهم المهنية وتطويرها، بما يعزز التعلم المستمر ومواكبة متطلبات سوق العمل.

ويتضمن التعاون كذلك برنامج "نُمو الغرير"، إلى جانب برامج التوجيه والإرشاد المهني وتطوير المهارات الشخصية والمهنية.

وتتولى مؤسسة عبد الله الغرير، وفق مجالات التعاون المحددة، الإشراف على تنفيذها ومتابعة جودة مخرجاتها، ودعم توظيف الخريجين بالتنسيق مع نافس وأصحاب العمل.

وتستهدف الشراكة استقطاب وتسجيل ما لا يقل عن 50 ألف مستفيد سنوياً عبر "نافس" للاستفادة من البرامج والمسارات المتاحة عبر منصة "مسار الغرير"، إلى جانب 1,500 مشارك سنوياً في برنامج "نُمو الغرير"، و500 مستفيد من برامج التوجيه والإرشاد المهني، فضلاً عن توظيف 50% من المستفيدين المستوفين لمتطلبات إتمام برنامج "نُمو الغرير".

كما سيعمل الطرفان على تعزيز التكامل الرقمي بين منصتي "نافس" و"مسار الغرير"، بما يسهل وصول المستفيدين إلى البرامج والمسارات التعليمية والتدريبية ويوفر تجربة رقمية أكثر تكاملاً.

وقال سعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن التعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير يمثل خطوة مهمة في جهود المجلس لتطوير منظومة متكاملة تدعم الكفاءات الإماراتية في مختلف مراحل مسيرتها المهنية، ويعكس حرص المجلس على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة التي تسهم في توسيع نطاق الفرص والبرامج النوعية المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

وأضاف أنه من خلال "نافس"، يتم مواصلة العمل على تمكين الكفاءات الوطنية من بناء مسارات مهنية مستدامة، وتعزيز قدرتها على المساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.

من جانبه، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، إن تنمية رأس المال البشري تتطلب اليوم منظومة تربط بشكل أوثق بين ما يتعلمه الأفراد والمهارات التي يكتسبونها والفرص التي يتيحها سوق العمل، مشيرة إلى أن الشراكة مع "نافس" تمنح المؤسسة فرصة للعمل على هذا الترابط على نطاق وطني، حيث إن الهدف المشترك هو بناء مسارات أكثر وضوحاً واستدامة تمكّن الكفاءات الإماراتية من مواصلة التطور والمشاركة بفاعلية في اقتصاد المستقبل.

ويشمل التعاون أيضاً تعزيز مشاركة أصحاب العمل وشركات القطاع الخاص، إلى جانب مبادرات لتبادل المعرفة والتوعية بالبرامج والمبادرات المشتركة.