دبي في 19 نوفمبر/ وام/ وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل، لتعزيز التعاون في البحث والتطوير والابتكار، واستكشاف فرص تطوير منظومة النقل والمواصلات، وتبادل الخبرات في التقنيات الحديثة.

وتشمل المذكرة دعم المشاريع البحثية والتطبيقية وتطوير حلول مبتكرة ترفع كفاءة قطاع المواصلات واستدامته، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في صناعة مستقبل التنقل.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال "أسبوع دبي للمستقبل 2026"، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، ووقّع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وخليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من أوجه التعاون، مثل: الاستفادة من المبادرات والمشاريع ضمن مبادرة "دبي ساندبوكس"، وتبادل المعرفة في تقنيات التنقل المستقبلية واستشراف المستقبل، ودعم الملكية الفكرية وتطوير فرص الاستفادة التجارية من مخرجات البحوث والابتكارات، إلى جانب التعاون في التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة، وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، ومختبرات دبي للتنقل (DML)، فضلاً عن استكشاف فرص ومبادرات مشتركة جديدة تخدم التوجّهات المستقبلية للجانبين.

وقال خليفة القامة، إن هذه المذكرة تنسجم مع رؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير واختبار وتبنّي التقنيات المستقبلية، من خلال بناء شراكات استراتيجية فاعلة بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات يشكل خطوة مهمة لتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في الإمارة، وتسريع تطوير حلول متقدمة تدعم مستقبل التنقل المستدام والذكي.

وأكد حرص مؤسسة دبي للمستقبل على توفير البيئة الداعمة لتحويل المخرجات البحثية والابتكارات الواعدة إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع نطاق التعاون في مجالات التجارب التطبيقية والتقنيات الناشئة والتنقل ذاتي القيادة، بما يعزز جاهزية دبي لمتغيرات المستقبل، ويدعم جهودها المستمرة في تطوير نماذج عمل ومشاريع نوعية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ ريادة الإمارة عالمياً في استشراف وصناعة المستقبل.

من جانبها، أكدت منى العصيمي، أن المذكرة تأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية والاستفادة من الخبرات المتخصصة في البحث والتطوير، لتسريع تبنّي التقنيات الحديثة وتوظيفها في رفع كفاءة منظومة النقل، وتطوير خدمات تنقّل ذكية ومستدامة تعزز جودة حياة السكان والزوار.

وأضافت أن المذكرة تجسّد نهج حكومة دبي القائم على العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، الشريك الاستراتيجي للهيئة في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل، ومبادرات مسرعات دبي للمستقبل، وتطوير واختبار حلول مبتكرة لتحديات قطاع النقل والمواصلات.

وأعربت عن تطلّع الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى نقل التعاون المشترك إلى آفاق أوسع في البحث والتطوير، وإجراء تجارب تطبيقية للتقنيات الحديثة، ودعم مشاريع التنقل ذاتي القيادة، والاستفادة من المختبرات والمنصات الابتكارية، لتحويل المخرجات البحثية والأفكار الواعدة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، تحقق قيمة مضافة للجانبين، وتعزز جاهزية قطاع المواصلات لمتطلّبات المستقبل.