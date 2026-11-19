أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" في الشارقة ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، عن إطلاق "البرنامج التدريبي القيادي 2026" تحت شعار "قيادة التحول المؤسسي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي"، في مقر المكتب الإقليمي لمنظمة الإيسيسكو بالشارقة، خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2026.

يستهدف البرنامج، الذي تم إطلاقه باللغة العربية، القيادات والكوادر التنفيذية والباحثين والعاملين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى في الإمارات، والطلبة والخريجين الجدد ضمن تجربة تجمع بين التطوير المهني والتطبيق العملي في مجموعة من المجالات المرتبطة مباشرة بصناعة القرار وتطوير الأداء المؤسسي.

يضم البرنامج 4 مسارات تدريبية تخصصية مترابطة، تشمل الدبلوماسية العامة والمقارنة بالمؤشرات الدولية، لتعزيز مهارات التواصل والتأثير المؤسسي والاستفادة من التجارب الدولية؛ ومنهجية البحث العلمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لتوظيف التقنيات الحديثة في صياغة الأسئلة البحثية ومراجعة الأدبيات وتحليل البيانات واستخلاص النتائج، ضمن ضوابط حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي؛ والإدارة القائمة على النتائج والمخاطر والامتثال، لربط الخطط والمبادرات بالنتائج المستهدفة وتطوير مؤشرات الأداء وقياس الأثر ومتابعة الامتثال، بالاستناد إلى معايير وأطر دولية، منها ISO 31000 لإدارة المخاطر، وISO 37000 لحوكمة المؤسسات، وإطار COSO للرقابة الداخلية؛ إلى جانب تصميم السياسات والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، لتأطير التحديات وتطوير البدائل والمفاضلة بينها، وصياغة سياسات مبنية على الأدلة ضمن إطار واضح للأدوار والصلاحيات والمساءلة.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، أن تمكين الكفاءات الوطنية لا يقتصر على تزويدها بالمعارف، بل يتطلب إعدادها للتعامل مع التحديات بوعي تحليلي وقدرة على تحويل الرؤى إلى خطط ونتائج قابلة للقياس، ومن هنا تأتي أهمية البرنامج التدريبي القيادي، الذي يوفر بيئة مكثفة تجمع البحث والتحليل والتخطيط والتنفيذ في مسار واحد متكامل، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعد امتدادًا لدور الإمارات في الاستثمار بالإنسان، وتعزيز جاهزية مؤسساتها لصناعة قرارات أكثر ابتكارًا وأثرًا واستدامة.

من جانبه، أوضح سعادة الدكتور سالم عمر سالم، المدير الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" في الشارقة، أن المنظمة تؤمن بأهمية بناء الشراكات مع المؤسسات والجهات التي تتشارك معها الأهداف والتوجهات، لدور هذه الشراكات في توسيع أثر البرامج والمبادرات وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات.

وأضاف أن هذا البرنامج يأتي ضمن المجالات التي تتوافق مع أهداف المكتب الإقليمي لمنظمة الإيسيسكو بالشارقة في بناء القدرات ونشر المعرفة، مؤكدا الحرص الدائم على دعم فرص التعاون التي تسهم في تطوير المهارات وتعزيز الأثر المعرفي والمجتمعي.

وفي إطار الجانب التطبيقي للبرنامج، يعمل المشاركون على تنفيذ مشروع عملي يستند إلى تحدٍ حقيقي يواجههم في بيئة العمل، خلال أيام البرنامج التدريبي ويُقدَّم في اليوم الختامي. وفي ختام البرنامج، يحصل كل مشارك على 4 شهادات منفصلة، إلى جانب المشاركة في حفل التكريم.

وأكد الدكتور فراس حبّال، رئيس مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، أنه تم تصميم البرنامج باعتباره تجربة تطبيقية متكاملة، لا مجموعة من الدورات المنفصلة؛ إذ ينتقل المشاركون خلالها من تحليل التحديات وقراءة المؤشرات، إلى توظيف أدوات البحث والذكاء الاصطناعي، ثم تطوير السياسات وقياس أثرها ضمن مشروع عملي واحد.

وأوضح أن الهدف من هذا النموذج هو ردم الفجوة بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات العمل الحكومي والمؤسسي، وتمكين المشاركين من العودة إلى جهات عملهم بأدوات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

ويهدف البرنامج التدريبي القيادي إلى تأهيل قيادات وكوادر قادرة على قيادة التحول المؤسسي بأدوات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في صنع القرار، وتحويل الإنفاق على التدريب إلى أصل معرفي منشور وقابل للاستشهاد، وقياس أثر التعلّم بأدوات كمية قابلة للمراجعة.