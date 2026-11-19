أديس أبابا في 19 نوفمبر/ وام/ قدّم سعادة عبدالله حسن الشامسي، أوراق اعتماده إلى فخامة تايي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سفيرا لدولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة أديس أبابا.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتمنياتهم لإثيوبيا وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من النماء والازدهار.

وتمنّى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أعرب سعادة السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسبل تطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.