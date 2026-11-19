أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ هيمن فريق "آر بي جي" على منافسات الشوطين الأول والثاني من سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 400 متر، التي أقيمت صباح اليوم في منطقة الفلاح، ضمن الجولة الثانية من مسابقات اتحاد الإمارات للصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين.

وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة مفتوح “قرموشة جير - فرخ” عن فوز الصقور “39” و“507” و“سراب” بالمراكز الثلاثة الأولى، فيما شهد الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح “جير تبع - فرخ” تتويج الصقور “مصروع” و“167”و“نور”بالمراكز الثلاثة الأولى.

وتتواصل منافسات الجولة الثانية غداً الجمعة بإقامة سباقات فئة العامة ملاك “جير بيور” و“جير شاهين – فرخ”، إلى جانب منافسات فئة العامة حر “إنتاج مزارع”، وذلك استكمالاً للجولة الأولى التي أقيمت لمسافة 300 متر وشهدت مشاركة واسعة من نخبة الصقارين من مختلف إمارات الدولة.

وأكد نادي أبوظبي للصقارين أن الإقبال الكبير على المسابقات التراثية، والمشاركة الواسعة للملاك، والمستويات التنافسية التي شهدتها سباقات التلواح التمهيدية لمسافتي 300 و400 متر، تعكس تنامي الاهتمام برياضات الصقور لدى مختلف الفئات العمرية، وتسهم في تعزيز جهود المحافظة على هذا الإرث الأصيل، وترسيخ ارتباطه بالهوية الوطنية.