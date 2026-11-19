كامبريدج في 19 نوفمبر/ وام/ زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عدداً من المؤسسات الأكاديمية والثقافية والدينية في مدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة.

وتضمنت زيارة سموه كلية نيونهام بجامعة كامبريدج، حيث التقى سموه البروفيسورة جاكلين مورغان، رئيسة الكلية، واطّلع على تاريخ الكلية ودورها الأكاديمي والعلمي، وما تقدمه من إسهامات في مجالات التعليم والبحث العلمي، كما زار سموه مكتبة الكلية ومركز سكيليتر للدراسات العثمانية، مطّلعًا على ما يحويه من مقتنيات ومراجع ومصادر معرفية متخصصة.

كما زار سموه جامع كامبريدج المركزي، أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا، وكان في استقباله فضيلة الشيخ عبد الحكيم مراد، رئيس مجلس أمناء مسجد كامبريدج المركزي، حيث اطّلع على مرافقه ومكوناته، وتعرّف على دوره في خدمة المجتمع وتعزيز التعريف بالثقافة الإسلامية وقيمها الحضارية والإنسانية.

وتضمنت الجولة زيارة الحديقة الإسلامية، والمرافق المختلفة للجامع، ومعرضه، حيث اطّلع سموه على ما تجسده هذه المرافق من ملامح العمارة الإسلامية، وما تحتضنه من عناصر فنية وثقافية تعكس ثراء التراث الإسلامي وتنوع روافده الحضارية.

واطّلع سموه خلال الزيارة على معرض الشمس والقمر، الذي تسهم مدرسة الخط والزخرفة في الفجيرة "SOCO" في دعم إقامته في مسجد كامبريدج المركزي، ضمن فعاليات مهرجان كامبريدج للفنون الإسلامية.

ويضم المعرض أعمال تسعة فنانين معاصرين متخصصين في الفنون الإسلامية التقليدية، بالتعاون مع مجموعة نير "The Neer Collective"، وبإشراف الفنانة زهرة هاليبوتا، حيث يستكشف موضوعَي الجمال والصداقة من خلال رمزية الشمس والقمر، في سياق التأملات الروحية الإسلامية.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص سموه على تعزيز التواصل والشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية والدينية العالمية، والاطلاع على تجاربها ومبادراتها، بما يسهم في فتح آفاق أوسع لتبادل المعرفة والخبرات، ويدعم مسارات التعاون في المجالات العلمية والثقافية والفنية.

رافق سموه خلال الجولة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.