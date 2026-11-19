دبي في 19 نوفمبر/ وام/ تنظم مجموعة تيكوم، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، النسخة السابعة من مبادرة "معاً نمشي" الخيرية، بعد غد السبت، في مجمّع دبي للعلوم، بهدف دعم الأطفال المصابين بمرض السكري وتعزيز الوعي بأهمية تبني أنماط الحياة الصحية.

وتتضمن المبادرة مسيرة مجتمعية لمسافة 3.5 كيلومتر، بمشاركة العائلات ومحبي الرياضة واللياقة البدنية، إلى جانب برنامج من الأنشطة التفاعلية والعروض الحية والمسابقات الرياضية والفعاليات التثقيفية المناسبة لمختلف الفئات العمرية، وذلك من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً.

وتُخصص جميع عائدات المبادرة لدعم جهود جمعية دبي الخيرية في توفير الرعاية الطبية والعلاجات المتخصصة والمستلزمات الصحية الضرورية للأطفال المصابين بالسكري.

وأكدت هيف زمزم، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم للتخطيط الاستراتيجي والتسويق، رئيسة لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المجموعة، أن المبادرة تجسد التزام المجموعة بتعزيز التكافل الاجتماعي ونشر ثقافة الوقاية وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي.

وأشارت إلى أهمية الشراكة المستمرة مع جمعية دبي الخيرية في دعم الأطفال الذين يواجهون تحديات صحية، وتعزيز مشاركة المجتمع في المبادرات الإنسانية.

من جانبه، أكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن استمرار التعاون مع مجموعة تيكوم يعكس الحرص المشترك على دعم الفئات المحتاجة للرعاية الصحية، موضحاً أن عائدات المبادرة ستوجه لتلبية الاحتياجات العلاجية والطبية للأطفال المصابين بالسكري.

ودعا أفراد المجتمع إلى المشاركة في المبادرة والمساهمة في تحقيق أهدافها الإنسانية والصحية.

وتقام النسخة السابعة بالتعاون مع شرطة دبي، وبمشاركة المستشفى الأمريكي في مجمّع دبي للعلوم شريكاً رئيسياً للرعاية الصحية، إلى جانب مجموعة من المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص، من بينها مؤسسة دبي للإعلام، الشريك الإعلامي الاستراتيجي، وعدد من الشركاء في مجالات التعليم والرياضة والصحة.

وأعلنت الجهة المنظمة إتاحة تذاكر المشاركة عبر منصة "بلاتينوم لِست"، مع دخول مجاني للأطفال دون الخامسة.