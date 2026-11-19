عجمان في 19 نوفمبر/ وام/ أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مشروع "ذاكرة عجمان"، الذي ينفذه المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، بهدف حفظ وتوثيق الإرث التاريخي والثقافي للإمارة، وجمع وأرشفة الصور والوثائق والمقاطع المرئية التي تسجل مراحل تطورها، ضمن منظومة متكاملة تجمع بين التقنيات الرقمية ومعايير الأرشفة والحفظ المعتمدة.

وجاء إطلاق المشروع ضمن فعاليات منتدى عجمان للإعلام 2026 "The Signal"، الذي يقام يومي 18 و19 نوفمبر الجاري في مركز الإمارات للضيافة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن ذاكرة عجمان جزء أصيل من هويتها، وسجل لمسيرة أهلها وما قدمته الأجيال المتعاقبة من جهود أسهمت في بناء الإمارة وتطورها، مشيرًا إلى أن المحافظة على هذا الإرث مسؤولية تتجاوز حفظ الوثائق والصور، إلى صون ما تحمله من قصص وتجارب وقيم تشكل الذاكرة الحية للمجتمع.

وقال سموه إن تاريخ عجمان ليس مجرد أحداث مضت، بل هو حكاية إنسان ومكان، وشاهد على ما صنعه الآباء والأجداد من إنجازات، وما تركوه لنا من قيم وتجارب نعتز بها. وكل صورة ووثيقة وشاهد من الماضي يحمل جانبًا من هذه الحكاية، ويستحق أن نحفظه ليبقى حاضرًا في ذاكرة الأجيال.

وأضاف سموه أن توثيق التاريخ وإتاحته بأساليب حديثة يعزز صلة الأجيال الجديدة بجذورها، ويمنحها فرصة أوسع للتعرف إلى التحولات التي مرت بها الإمارة وفهم مسيرتها، مؤكدًا أن الاستفادة من التكنولوجيا في حفظ الإرث التاريخي تمثل امتدادًا لدورها في خدمة الإنسان والمعرفة، وأن بناء المستقبل يستند إلى فهم الماضي والاعتزاز بما يحمله من خبرات وقيم.

وشدد سموه على أن الذاكرة التاريخية للمجتمعات لا تُقاس بحجم ما تحتفظ به من وثائق فحسب، وإنما بقدرتها على نقل معانيها ودلالاتها إلى الأجيال، والمحافظة على صلتها بتاريخها وهويتها في عالم سريع التغير.

ويأتي مشروع "ذاكرة عجمان" تحت شعار "نحفظ الماضي.. لنبني المستقبل"، ليؤسس منظومة متكاملة لحفظ وتوثيق الإرث الثقافي والتاريخي للإمارة، وجمع الصور والوثائق والمقاطع المرئية وأرشفتها وفق معايير الأرشفة الدولية، بما يحافظ على الشواهد التي توثق مسيرة عجمان عبر مراحل تاريخها المختلفة.

ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات مترابطة، تشمل المكون الرقمي الذي يضم موقعًا إلكترونيًا لاستعراض المواد التاريخية وأرشفتها، ونظامًا متكاملًا لإدارة المحتوى والأرشفة الرقمية، إلى جانب حسابات خاصة بالمشروع على منصات التواصل الاجتماعي.

أما المكون التنظيمي، فيشمل السياسات والإجراءات وأنظمة العمل التي ينظمها المكتب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة للأرشفة، بما يوفر إطارًا مؤسسيًا لإدارة الوثائق والمواد التاريخية وحفظها.

ويختص المكون الأرشيفي بحفظ المواد والوثائق رقميًا على الخوادم، إلى جانب إنشاء أرشيف مادي لحفظ الوثائق الأصلية في أماكن مهيأة، بما يجمع بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والمحافظة على الأصول التاريخية.

ويمثل المشروع خطوة في تنظيم الذاكرة التاريخية والثقافية لإمارة عجمان وتوثيقها، من خلال منظومة تتيح حفظ الشواهد المرتبطة بماضي الإمارة ومسيرتها، وتقديم هذا الإرث بصورة معاصرة تعزز حضوره واستمراره للأجيال المقبلة.