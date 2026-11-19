دبي في 19 نوفمبر /وام/ أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إطلاق برنامج التعليم التنفيذي «إدارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في العمل الحكومي» باللغة العربية، بهدف تأهيل 25 مليون موظف في المؤسسات الحكومية في 22 دولة عربية، وتعزيز قدراتهم في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي وقيادة التحول الرقمي.

وجاء الإعلان عن فتح باب التسجيل في النسخة العربية من البرنامج بالتزامن مع «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، امتداداً للإعلان عن البرنامج خلال القمة العالمية للحكومات 2026.

ويُطرح البرنامج بالكامل عبر الإنترنت، مجاناً للمشاركين المقبولين، بتمويل من اليونسكو، ويحصل المشاركون الذين يستكملون متطلبات الدورة على شهادة إتمام رقمية صادرة عن كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، بالشراكة مع اليونسكو وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

ويستهدف البرنامج صناع السياسات والقادة الحكوميين ومديري مشاريع التحول الرقمي والبيانات، والمسؤولين عن تطوير الخدمات والابتكار المؤسسي، إلى جانب المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والشؤون القانونية والامتثال وموظفي الخدمة المدنية الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجالات الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي المسؤول.

وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن البرنامج يمثل خطوة مهمة في بناء القدرات الحكومية العربية، وتزويد العاملين في القطاع العام بالمعارف والأدوات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال إن التحول الرقمي الفاعل لا يقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل يتطلب تطوير الكفاءات البشرية وترسيخ أطر الحوكمة المسؤولة، وتعزيز الشفافية والشمول وبناء الثقة، بما يضمن توظيف التكنولوجيا في تطوير السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد صلاح خالد، مدير مكتب اليونسكو في الدوحة لدول الخليج واليمن، أن البرنامج يمثل تدخلاً استراتيجياً لتزويد العاملين في القطاع العام بالمهارات اللازمة لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وشاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في القدرات البشرية يعزز الثقة في الأنظمة الذكية ويضمن توظيف التطورات التكنولوجية لخدمة الإنسان.

ويتضمن البرنامج مسارات تعليمية مرنة تتيح للمشاركين التعلم وفق جداولهم المهنية، وتشمل حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وحوكمة البيانات، والأطر القانونية والتنظيمية، والأمن السيبراني، والجوانب الأخلاقية والإنسانية للتقنيات الحديثة، إلى جانب تصميم الخدمات الحكومية المتمحورة حول المتعاملين وقيادة التغيير المؤسسي.

وقال الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في الكلية ومدير مركز مستقبل الحكومات، إن التعاون مع جامعة أكسفورد واليونسكو يستهدف الوصول إلى 25 مليون موظف حكومي عربي، وتعزيز كفاءاتهم باستخدام إطار اليونسكو للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإدارة الحكومية، مدعوماً بدراسات حالة عالمية وإقليمية ومحتوى باللغة العربية.

ويقدم البرنامج نخبة من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين من جامعة أكسفورد، بالتعاون مع اليونسكو وتحالف «SPARK-AI» للذكاء الاصطناعي، في إطار جهود بناء القدرات الحكومية وتعزيز جاهزية المؤسسات العربية لمواكبة التحولات التكنولوجية المستقبلية.

ويمكن للراغبين في التسجيل الاطلاع على تفاصيل البرنامج عبر الموقع الإلكتروني لمركز مستقبل الحكومات.