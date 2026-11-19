أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ أعلنت "أدنوك للتوزيع" ، اليوم عن توسيع حضور علامة "أدنوك فويجر" في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا من خلال شراكات جديدة مع موزعين في غانا وغيانا وميانمار، بما يعزز الانتشار العالمي لمحفظة زيوت التشحيم المصنّعة في دولة الإمارات، ويدعم حضورها في أبرز الأسواق الدولية الواعدة.

وجرى الإعلان عن الخطوة خلال مؤتمر شركاء زيوت التشحيم السنوي لأدنوك للتوزيع، الذي عُقد في جاكرتا بإندونيسيا، بمشاركة أكثر من 140 من الشركاء والموزعين الحاليين والمرتقبين من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي التوسع ليشكّل خطوة جديدة في مسيرة "أدنوك فويجر" المتمثل في الوصول إلى 100 سوق عالمية بحلول عام 2030، انطلاقاً من حضورها الحالي في 54 سوقاً حول العالم، بما يدعم استراتيجية أدنوك للتوزيع الهادفة إلى تعزيز نمو أعمالها الدولية، كما يعكس هذا الإعلان الطلب المتزايد عالمياً على زيوت التشحيم الإماراتية عالية الجودة، والمكانة الرائدة التي تتمتع بها "أدنوك فويجر" باعتبارها العلامة الأولى لزيوت التشحيم في دولة الإمارات.

وأفادت الشركة، بأن مؤتمر شركاء زيوت التشحيم السنوي لأدنوك للتوزيع يوفر منصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل رؤى الأسواق المحلية، وإبراز قدرات "أدنوك فويجر"، واستكشاف فرص نمو جديدة في الأسواق العالمية. كما يؤكد المؤتمر التزام "أدنوك للتوزيع" بتوسيع حضورها العالمي في قطاع زيوت التشحيم من خلال تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع الموزعين.

وقال كلاس مانتل، المدير التنفيذي للعمليات في "أدنوك للتوزيع"، إن توسع "أدنوك فويجر" في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا يعكس الطلب المتنامي عالمياً على زيوت التشحيم الإماراتية عالية الجودة، كما يؤكد الدور المحوري لشركائنا في توسيع حضورنا العالمي، ومن خلال شبكة شركائنا حول العالم، نواصل توسيع نطاق وصول منتجات "أدنوك فويجر" إلى العملاء، والدخول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حضورنا في الأسواق التي نعمل فيها اليوم.

وأضاف: "مع مواصلة مسيرتنا نحو الوصول إلى 100 سوق حول العالم بحلول عام 2030، نركز على بناء شراكات طويلة الأمد تحقق قيمة مشتركة، وتوفر فرصاً جديدة للنمو، وتسهم في إيصال منتجات "أدنوك فويجر" إلى شريحة أوسع من العملاء".

وتضم محفظة "أدنوك فويجر" أكثر من 530 منتجاً مخصصاً لقطاعات المركبات والصناعة والقطاع البحري والتطبيقات المتخصصة، كما تحظى بأكثر من 220 اعتماد من الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية، إلى جانب مجموعة من الشهادات الدولية المعترف بها التي تؤكد التزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار والأداء.

وتعتمد "أدنوك فويجر" في توسعها الدولي على نموذج نمو قائم على الشراكات، يجمع بين القدرات التصنيعية واللوجستية المتقدمة "لأدنوك للتوزيع" وبين الخبرات المحلية للموزعين وعلاقاتهم مع العملاء ومعرفتهم بالأسواق.

ويسهم هذا النهج في تسريع النمو وتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء، بما في ذلك الاستفادة من فرص النمو الاستراتيجية في أبرز الأسواق المستهلكة لزيوت التشحيم.

وبالتزامن مع دخول أسواق جديدة، تعزز "أدنوك للتوزيع" حضور "أدنوك فويجر" في الصين وسلطنة عُمان والهند والسودان وإثيوبيا وزامبيا والفلبين وأوزبكستان وتركمانستان.

وتوسيع شبكة شركائها وموزعيها في مناطق النمو الرئيسية, مما يدعم قدرة "أدنوك فويجر" على الوصول إلى العملاء والاستجابة لمتطلبات الأسواق المختلفة للنمو المستدام على المدى الطويل.

ومن خلال الجلسات القيادية ومنتديات تبادل المعرفة بين الموزعين وورش العمل التفاعلية، يؤكد مؤتمر شركاء زيوت التشحيم السنوي لأدنوك للتوزيع التزام الشركة ببناء شبكة شراكات عالمية أكثر قوة وتسريع النمو الدولي.