دبي في 19 نوفمبر/ وام/ حصد بنك الإمارات دبي الوطني، ثلاث جوائز ضمن "جوائز الابتكار في الذكاء الاصطناعي العالمية 2026"، التي تنظمها "ذا ديجيتال بانكر".

وحصل البنك على "جائزة التميز في استخدام الذكاء الاصطناعي لفتح الحسابات وتسهيل إجراءات الانضمام رقمياً"، وذلك تقديراً لمنصته الذكية للوثائق، التي تعمل على أتمتة تصنيف الوثائق واستخراجها والتحقق من صحتها خلال عمليات الانضمام والتحقق من هوية العملاء.

وبفضل تقليل المعالجة اليدوية وإعادة تقديم الوثائق، رفعت المنصة نسبة اعتماد خدمة الانضمام الرقمي من 25% إلى 86%، وخفضت زمن تسجيل الانضمام من حوالي 45 إلى 20 دقيقة.

وحصلت منصة تجربة المطورين المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة للبنك على "جائزة أفضل منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا".

ويتم تقديم هذه المنصة عبر مركز مطوري بنك الإمارات دبي الوطني، وتُدمج الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل تطوير البرمجيات، بما يتيح للفرق الهندسية تصميم وتطوير واختبار ونشر التطبيقات بكفاءة أعلى مع الالتزام بمعايير الأمن وهندسة التصميم والحوكمة الخاصة بالبنك.

وتدعم المنصة أكثر من 2500 مهندس ومصمم ضمن أكثر من 200 فريق عمل مرن، بمعدل استخدام يومي يبلغ حوالي 95%، وتسهم في تسريع عملية إنجاز البرمجيات بمعدل ثلاثة أضعاف.

كما حصد بنك الإمارات دبي الوطني "جائزة التميز في استخدام الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء - الخدمات المصرفية الصوتية"، إذ يتيح نظام المحادثة المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي للعملاء تقديم طلباتهم بلغة طبيعية، ومن خلال دعمها لأكثر من 60 تجربة مصرفية، حققت المنصة زيادة قدرها خمسة أضعاف في إنجاز الخدمات الذاتية، ما جعل التفاعلات المصرفية الروتينية أكثر كفاءة.

وقال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن فوزنا بثلاث جوائز مرموقة ضمن ’جوائز الابتكار في الذكاء الاصطناعي العالمية 2026‘ يؤكد طموحنا نحو رسم مستقبل الخدمات المصرفية التي تركز على العملاء في المنطقة، ونحن نعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى إدارات بنك الإمارات دبي الوطني بهدف تمكين كوادرنا، وتسريع وتيرة الابتكار، وتبسيط وتسهيل استخدام الخدمات المصرفية بالنسبة لعملائنا، وينصب تركيزنا على توسيع نطاق هذه القدرات بشكل مسؤول، مع إرساء أسس قوية من الحوكمة والثقة، وتحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة عبر مختلف جوانب التجربة المصرفية.