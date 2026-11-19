أبوظبي في 19 نوفمبر /وام/ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن الإدراج المزدوج لصندوق المؤشرات المتداولة "جي كيو جي يو إس إكويتي" (GQGU)، وذلك خلال حفل قرع جرس التداول الذي أقيم في مقر السوق بأبوظبي.

وبهذا الإدراج، يرتفع إجمالي عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة إلى 27 صندوقاً، ما يرسخ مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كأكبر سوق لصناديق الاستثمار المتداولة وأكثرها نشاطاً في المنطقة، ويفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق العالمية.

وشهدت فترة الطرح الأولي للصندوق، التي امتدت من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري، إقبالاً واسعاً من المستثمرين من نحو 60 دولة، بما فيها الهند ومصر وباكستان، حيث تقدمت بطلبات الاكتتاب عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يعكس الاهتمام الدولي الكبير بالصندوق.

ويركز الصندوق، الذي تديره شركة "جي كيو جي بارتنرز"، على الاستثمار في أسهم شركات تتمتع بمزايا تنافسية مستدامة، وتحقق أرباحاً مستقرة، وتتميز بتقييمات سعرية جاذبة وفرص للنمو على المدى الطويل، مع اتباع استراتيجية نشطة للحد من مخاطر انخفاض قيمة الاستثمارات.

وبلغت الأصول المدارة للصندوق 407 ملايين دولار حتى 16 نوفمبر 2026، وتشمل أبرز استثماراته أسهماً في شركات "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابيت" و"إنفيديا".

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن انضمام شركة 'جي كيو جي بارتنرز' إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسيع شراكاتنا الدولية، ويعكس اختيارها أبوظبي لإدراج أول صندوق استثمار متداول لها خارج الولايات المتحدة الثقة بمكانة الإمارة كمركز مالي عالمي، وجاذبية السوق للجهات المصدرة الدولية.

وأضاف: يشكل إدراج صندوق 'جي كيو جي يو إس إكويتي' إضافة نوعية إلى الخيارات الاستثمارية المتاحة، بما يدعم تنويع محافظ المستثمرين، ويرفع عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة لدينا إلى 27 صندوقاً، كما يسهم هذا الإدراج في دعم نمو وتطور أسواق رأس المال في أبوظبي، ويوفر للمستثمرين في المنطقة فرصاً أوسع للاستثمار في أسهم كبرى الشركات الأمريكية، إلى جانب الأوراق المالية المحلية والإقليمية.

وقال راجيف جاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "جي كيو جي بارتنرز"، إننا نتطلع إلى توسيع فرص وصول المستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة إلى استراتيجيتنا للاستثمار في الأسهم الأمريكية، ويسرنا من هذا المنطلق أن نشهد الإدراج المزدوج لصندوق المؤشرات المتداولة 'جي كيو جي يو إس إكويتي' في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقد رسخت أبوظبي مكانتها كمركز مالي عالمي مهم، وأصبحت من الأسواق الاستراتيجية التي نوليها أهمية كبيرة ضمن خططنا طويلة الأمد، ومنذ تأسيس مقرنا الدولي في أبوظبي عام 2023، واصلنا توطيد علاقاتنا مع المستثمرين والمؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة، ويشكل هذا الإدراج محطة مهمة جديدة تؤكد التزامنا المستمر تجاههم.

ويأتي هذا الإدراج في إطار التوسع المستمر لسوق أبوظبي للأوراق المالية في صناديق الاستثمار المتداولة، بعد أن شهد مطلع الشهر الجاري إدراج صندوقين تديرهما شركة "هانوا لإدارة الأصول"، يتيحان للمستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة فرصاً للاستثمار في قطاعات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا والدفاع والطيران والفضاء في كوريا الجنوبية.

ويتيح الإدراج المزدوج للصندوق، الذي يتم تداوله أيضاً في بورصة نيويورك، للمستثمرين في دولة الإمارات والأسواق المشاركة في شبكة "تبادُل" الرقمية فرصة الوصول المباشر إلى استراتيجية "جي كيو جي بارتنرز" للاستثمار في الأسهم الأمريكية. وتضم الشبكة، التي أُطلقت عام 2022 لتسهيل التداول عبر الحدود، أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والأردن والعراق وكازاخستان وأرمينيا.