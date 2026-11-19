دبي في 19 نوفمبر/ وام/ وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون، مع شركة فيوتشرز بلاتفورم، خلال مشاركتها في "أسبوع دبي للمستقبل"، في خطوة تعكس توجهها نحو توسيع آفاق التعاون في مجال استشراف المستقبل، والانتقال من رصد التحولات المستقبلية وتحليلها إلى توظيف مخرجاتها في التصميم التشاركي لمستقبل العمل الشرطي.وبموجب المذكرة، ستُمنح الأولوية لموظفي شرطة دبي في الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة، بهدف تعزيز قدراتهم في دراسة الفرص والتحولات المستقبلية، وتطوير مهاراتهم ومعارفهم في مجال استشراف المستقبل، واكتساب أدوات ومنهجيات تصميم المستقبل.

وتهدف هذه الشراكة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التفكير بعيد المدى، واستثمار الإمكانات والأدوات المعرفية والتقنية في رصد الإشارات المبكرة للتغيير وتحليل التوجهات المستقبلية، وبناء قاعدة معرفية وبيانات متخصصة تتيح للباحثين والخبراء الوصول إلى المعلومات التي تدعم إعداد البحوث والدراسات وبناء السيناريوهات المستقبلية، وتحويل الرؤى والتصورات إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، بما يعزز منظومة التخطيط المستقبلي ويرفع جاهزية شرطة دبي للتعامل مع التحولات القادمة.

وأكد العميد الدكتور خبير حمدان أحمد الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة، محلياً وعالمياً، بما يعزز التكامل المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات، ويدعم تبني نهج قائم على التعلم المستمر ومواكبة المتغيرات المستقبلية، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية.

وأضاف أن توقيع مذكرة التعاون مع شركة فيوتشرز بلاتفورم يأتي امتداداً لهذا النهج، ويشكل فرصة للاستفادة من الخبرات والإمكانات المشتركة، وتطوير آليات العمل في مجال استشراف المستقبل، بما يدعم قدرة شرطة دبي على استباق التحولات والاستعداد لمتطلباتها.

من جانبها، أكدت فاطمة راشد العليلي، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أن التعاون مع شركة فيوتشرز بلاتفورم يمثل رافداً مهماً لجهود استشراف المستقبل، من خلال توظيف منصتها التشاركية في استكشاف وتحليل المتغيرات والتحولات العالمية، وإتاحة المجال أمام الخبراء والمختصين لتحديد قوى التغيير المستقبلية وتحليل تداعياتها، بما يسهم في بناء سيناريوهات مستقبلية تشمل مختلف الاحتمالات وتحد من درجات عدم اليقين.

وأضافت أن هذا التعاون لا يمثل بداية لشراكة جديدة، بل يأتي امتداداً لعلاقة تعاون قائمة منذ سنوات، ويؤكد حرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك وتوسيع آفاقه، بما يعزز توظيف المعرفة والخبرات في تطوير ممارسات استشراف المستقبل.

ووقّع المذكرة عن القيادة العامة لشرطة دبي سعادة العميد الدكتور خبير حمدان أحمد الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، فيما وقّعها عن شركة فيوتشرز بلاتفورم السيد كيمو كيوككانن، الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير في الشركة.