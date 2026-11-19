أبوظبي في 19 نوفمبر /وام/ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال المؤتمر السنوي الثالث للتمريض، الذي ينظمه مستشفى "كليفلاند كلينك"، في فندق "روزوود".

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "التمريض 2031: تعزيز الحياة ودمج الذكاء الاصطناعي والتحول الأكاديمي والتميز القيادي"، بمشاركة نخبة من الممرضين والممرضات وقادة الرعاية الصحية والباحثين والأكاديميين والمبتكرين من داخل الدولة وخارجها، لمناقشة مستقبل المهنة، واستعراض مسارات تطوير الممارسات التمريضية، وتعزيز التحول الرقمي والارتقاء ببيئة العمل ورفاه الكوادر الصحية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في منظومة الرعاية الصحية واحتياجات المرضى.

وقالت إليزابيث جوفيرو، الرئيس التنفيذي لشؤون مقدمي الرعاية والتمريض في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المؤتمر الدولي الثالث للتمريض يستشرف ملامح المهنة بحلول عام 2031، ويركز على تسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية، وتعزيز سلامة المرضى.

وأضافت:" أن المستشفى يترجم هذه التوجهات إلى تطبيقات عملية من خلال مبادرات نوعية، تشمل التمريض الافتراضي، والروبوتات المخصصة لنقل الإمدادات الطبية، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالنتائج الصحية للمرضى، بما يعزز دقة التدخلات الطبية ويدعم تقديم رعاية شخصية تتوافق مع الاحتياجات الصحية لكل مريض والمجتمع".

وأشارت إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتناول الدراسات والأدلة البحثية المتاحة بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار في الرعاية الصحية، واستثمار مخرجاتها في بلورة تصورات مستقبلية لتطوير الممارسات التمريضية، مؤكدة أن تبادل المعرفة وتحفيز الفضول البحثي من شأنهما الإسهام في ترسيخ ريادة المستشفى في تطوير نماذج تصميم الرعاية الصحية وتقديمها.

وأكدت أهمية إعداد الكفاءات التمريضية الإماراتية وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل القطاع، مشيرة إلى اعتزاز المستشفى ببرامجه التدريبية الموجهة للمواطنين وشراكاته مع عدد من كليات التمريض، إلى جانب مشاركة مجموعة من الطلبة والكوادر التمريضية الإماراتية في المؤتمر، باعتبارهم من الركائز الأساسية لتطوير المهنة في الدولة.

وقالت فاطمة الحبسي، مديرة معهد التمريض في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، في تصريح لـ"وام"، إن مستقبل التمريض لا ينتظر حلول عام 2031، بل تتشكل ملامحه من اليوم عبر المعرفة والابتكار وتمكين الكوادر، وهي الرسالة التي يجسدها المؤتمر من خلال شعاره "التمريض 2031"، المتسق مع أولويات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2031.

وأوضحت أن محاور المؤتمر تتناول مجموعة من الأولويات الاستراتيجية لمستقبل المهنة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وجودة الرعاية الصحية واستدامتها، وصحة المجتمع ورفاهيته، فضلاً عن البحث العلمي والتعليم والقيادة التمريضية.

ولفتت إلى أن خصوصية دورة هذا العام تكمن في الانتقال من مناقشة التوجهات المستقبلية إلى استعراض التجارب والتطبيقات الميدانية، وتسليط الضوء على الخبرات العملية في توظيف التقنيات الحديثة لتحسين جودة الرعاية وصون سلامة المرضى، مشيرة إلى أن مشاركة الخبراء والباحثين والقيادات الصحية تتيح منصة لتكامل الخبرات وتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة للارتقاء بالممارسات الصحية.

وأكدت أن بناء منظومة تمريضية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية يرتكز على ترسيخ المعرفة، وتبني الابتكار، وتمكين الكوادر التمريضية، بما يدعم تطلعات دولة الإمارات إلى منظومة صحية أكثر تقدماً واستدامة.