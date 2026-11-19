أبوظبي في 19 نوفمبر/وام/وقعت شركة «إيه آي كيو»، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الصناعي ومقرها أبوظبي، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «سيمنس إندستريال» (Siemens Industrial LLC)، بهدف تسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي والتحوّل الرقمي، وتعزيز التميز التشغيلي في قطاعي الطاقة والصناعات التحويلية.

ويجمع التعاون بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي طورتها «إيه آي كيو» وأثبتت فاعليتها في بيئات التشغيل الفعلية، وخبرات «سيمنس» في حلول الأتمتة الصناعية والكهربة والبرمجيات، بما فيها منصة الأعمال الرقمية المفتوحة «سيمنس إكسيليريتر»، لدعم انتقال العملاء من مرحلة التجارب الأولية إلى تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المنشآت الصناعية.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، الذي شاركت فيه «إيه آي كيو» بصفتها الشريك المضيف للذكاء الاصطناعي، حيث يسعى الطرفان إلى الاستفادة من منظومة «سيمنس إكسيليريتر» لتوسيع نطاق انتشار حلول «إيه آي كيو» في أسواق جديدة، والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء حول العالم.

ويتضمن التعاون استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي في تطوير العمليات ذاتية التشغيل، وتحسين أداء الأصول وسلامتها من خلال الصيانة التنبؤية، إلى جانب الاستفادة من التحليلات الصناعية والتوائم الرقمية وتقنيات اتصالات الجيل الخامس في البيئات الصناعية، وتعزيز أمن أنظمة التكنولوجيا التشغيلية وتقنية المعلومات.

كما يشمل التعاون دمج الأنظمة الروبوتية لتعزيز الإنتاجية، وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي الصناعي والمساعدين الأذكياء لدعم أعمال الهندسة والتشغيل والصيانة، فضلاً عن تطوير حلول رقمية مشتركة وطرحها في الأسواق عبر منظومة «سيمنس إكسيليريتر»، وإنشاء مراكز متكاملة لإدارة العمليات والتحكم بها عن بُعد.

ويمتد التعاون إلى توظيف تقنيات الهندسة العكسية والتصنيع المتقدم، من خلال دمج المسح ثلاثي الأبعاد والتوائم الرقمية والتصنيع الإضافي، بما يسهم في توفير قطع الغيار الأساسية عند الحاجة وتقليل فترات توقف المعدات، إلى جانب تطوير القدرات والكفاءات في المجالات الصناعية والتكنولوجية.

وقال دينيس جول، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي كيو»، إن التعاون مع «سيمنس» يمثل خطوة مهمة ضمن توجهات الشركة لبناء شراكات مع مؤسسات عالمية، بما يعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة وتسريع نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصناعي.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى توظيف الأتمتة الذكية والاتصال الآمن والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المعقدة في القطاع الصناعي وتحويلها إلى فرص تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، مشيراً إلى تطلعها إلى استكشاف فرص تعاون تسهم في الارتقاء بالتميز التشغيلي وتعزيز السلامة وترسيخ القدرة التنافسية على المدى الطويل.

وقال هيلموت فون شتروفه، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في دولة الإمارات والشرق الأوسط، إن التعاون يجمع بين خبرات «سيمنس» في التكنولوجيا الصناعية وقدرات «إيه آي كيو» المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، بما يفتح آفاقاً واعدة لتسريع الابتكار وتطوير القدرات والكفاءات وتحقيق قيمة ملموسة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات وخارجها.

وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية النمو التي تنتهجها «إيه آي كيو» من خلال بناء شراكات مع الشركات العالمية الرائدة، كما تنسجم مع توجهات «سيمنس» لتوسيع شبكة شركائها ضمن منظومة «سيمنس إكسيليريتر»، وتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي الصناعي.