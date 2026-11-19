طوكيو في 19 نوفمبر /وام/ أبرمت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، مذكرة تفاهمٍ، مع نظيرتها اليابانية "نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات"، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودفع عجلة التجارة والاستثمار المستدام بين البلدين.

وجرى إبرام الاتفاقية ضمن فعاليات الاجتماع السنوي العام لاتحاد بيرن، الذي تستضيفه "نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات" خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2026 في طوكيو، وحضر مراسم التوقيع عن شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" كل من برنار كاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة؛ وهيثم الخزاعلة، مدير إدارة الاكتتاب، فيما حضر عن شركة "نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات" أتسو كورودا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

وتمثل الاتفاقية خارطة طريقٍ للتعاون بين الوكالتين المعنيتين بتأمين ائتمان الصادرات، إذ تستهدف الجهتان توحيد الجهود والخبرات والإمكانات في سبيل تسهيل العمليات التجارية الدولية، وتحفيز الاستثمارات، ودعم الشركات الساعية إلى التوسع في الأسواق العالمية، كما تُرسي الاتفاقية إطاراً رسمياً للتعاون يدعم المستهدفات المشتركة للجانبين في تسهيل توريد السلع والخدمات من دولة الإمارات واليابان.

وقال برنار كاري، إن الاتفاقية تمثّل خطوةً نوعية نحو توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات واليابان، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركتين، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا المتخصصة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في سبيل دعم الشركات للتوسع ضمن الأسواق الدولية، وإدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة، والاستفادة من الفرص المتاحة دولياً.

وأكد أن هذه الشراكة تعكس التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بتمكين الشركات في دولة الإمارات من توسيع حضورها عالمياً بما يعزز التجارة والاستثمار.

وقال أتسو كورودا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات"، إيماناً منّا بالأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات كواحدة من أبرز شركاء اليابان الاستراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط، وبموجب مذكرة التفاهم، نؤكد في شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات حرصنا على تبادل المعلومات والتنسيق الوثيق مع الاتحاد لائتمان الصادرات بهدف استكشاف المشاريع المحتملة في اليابان ودولة الإمارات والدول الأخرى. ونتطلع إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز الجهود المشتركة، في سبيل دفع نمو الأعمال بين البلدين.

وتحدد المذكرة مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك إعادة التأمين بناءً على اتفاقية إطارية منفصلة لإعادة التأمين، والتأمين الموازي أو التأمين المشترك على أساس كل حالة على حدة، إلى جانب تحصيل الديون وأي إجراءات أخرى محتملة تتعلق بتسوية المطالبات ودفع التعويضات، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولتين.

وتركّز المذكّرة أيضاً على أهمية تبادل المعرفة والخبرات بشأن مسائل الاكتتاب المحدّدة، وتحليل مخاطر الدول، وتوسيع نطاق أنشطة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار، ستحرص الشركتان على تنظيم برامج تدريبية للموظفين، وزيارات متبادلة، وندوات وورش عمل متخصصة، الأمر الذي يعزز القدرات والإمكانات المؤسسية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تهدف "الاتحاد لائتمان الصادرات" و"نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات" إلى دعم مجتمع الأعمال في كلا البلدين لدخول أسواق جديدة، والتعاون في المشاريع الدولية، وبناء علاقات تجارية متينة. وتأتي الاتفاقية لتجسّد التزاماً مشتركاً بتسهيل العمليات التجارية، ودعم الاستثمارات، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، ترسيخاً للشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات واليابان.