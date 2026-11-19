رأس الخيمة في 19 نوفمبر / وام / وقّعت شركة نادي الإمارات لكرة القدم، اتفاقية رعاية مع شركة "السعد هوم"، تتولى بموجبها الأخيرة رعاية فريقي تحت 10 سنوات وتحت 11 سنة خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وتم توقيع الاتفاقية بحضور محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات ومحمد السعدي المالك والرئيس التنفيذي لشركة السعد هوم، حيث وقّع الاتفاقية عن شركة نادي الإمارات لكرة القدم مازن محمد صبحي سوقار المدير التنفيذي للنادي، فيما وقّعها عن شركة السعد هوم ياسين غزال المدير المالي للشركة.

وأكد سعادة محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، أن الاتفاقية تمثل إضافة نوعية لمسيرة النادي في تطوير قطاع المراحل السنية، وتعكس الثقة المتنامية من مؤسسات القطاع الخاص في البرامج الرياضية والتطويرية التي يتبناها النادي، مشيداً بدعم شركة السعد هوم وحرصها على المساهمة في إعداد جيل جديد من المواهب الكروية القادرة على تمثيل النادي والكرة الإماراتية مستقبلاً.

وأشار إلى أن نادي الإمارات يولي قطاع المراحل السنية اهتماماً كبيراً، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل كرة القدم، مؤكداً أن الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص تسهم في توفير بيئة رياضية محفزة، وتدعم جهود اكتشاف المواهب وصقل قدراتها الفنية والمهارية وفق أسس تطويرية مستدامة.

وأعرب محمد السعدي عن اعتزازه بهذه الشراكة مع نادي الإمارات، مشيداً بالدور الذي يؤديه النادي في اكتشاف ورعاية المواهب الكروية الناشئة، ومؤكداً حرص الشركة على دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تسهم في تنمية قدرات الأجيال الجديدة، وتعزز قيم الانتماء والعمل الجماعي والتميز الرياضي.