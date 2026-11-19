أبوظبي في 19 نوفمبر / وام / أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن إقامة فعالية "حكاية" السنوية، احتفاء بعيد الاتحاد، وذلك يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري.

وتقام النسخة الثانية عشرة بالتعاون مع مبادرة "أبوظبي للفن العام" للمرة الأولى في تاريخ الفعالية، وذلك خارج حرم جامعة نيويورك أبوظبي على منصة بينالي أبوظبي للفن العام، حيث تجمع نخبة من الشعراء والمغنّين والعازفين من مختلف الجاليات في دولة الإمارات، في أمسية تمزج بين السرد القصصي والموسيقى والحركة.

وتُعد فعالية "حكاية" من أعرق الفعاليات السنوية المستمرة التي ينظمها مركز الفنون، إذ تقدّم كل عام أصواتاً ووجهات نظر جديدة على خشبة المسرح، وتدعو الجمهور إلى التعرف على تقاليد فنية متنوعة واكتشاف التجارب الشخصية الكامنة وراءها.

ويجري اختيار الفنانين المشاركين بالتعاون بين قيّمين فنيين من الأوساط الأدبية والفنون الأدائية في دولة الإمارات.

وتتولى تقديم الفعالية الشاعرة الإماراتية ريم الزيدي، خريجة جامعة زايد، التي شاركت في برامج دولية تُعنى بقيادة الشباب والسلام والتفاهم بين الثقافات. وتعكس أعمالها التزاماً بتقريب وجهات النظر بين الناس من خلال السرد القصصي والحوار والتجارب الثقافية المشتركة.

وأعرب بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، عن سعادته بالتعاون مع مبادرة أبوظبي للفن العام، مشيرا إلى أن نقل الفعالية العام الجاري إلى مساحة جديدة خارج حرم الجامعة يفتح المجال أمام المزيد من المشاركات في هذا الحوار الفني المهلم.

وتعد مبادرة الفن العام أبوظبي، إحدى مبادرات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتهدف إلى تكليف الفنانين بإبداع أعمال فنية عامة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في مختلف أنحاء الإمارة.

ويستقطب برنامجاها الرئيسيان، بينالي أبوظبي للفن العام، ومعرض منار أبوظبي، التجارب الفنية إلى المساحات العامة، لتشجيع المقيمين والزوار على التفاعل مع الفن في مختلف أنحاء الإمارة.