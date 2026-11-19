دبي في 19 نوفمبر / وام / أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية نتائج الجوائز التربوية الخليجية لعام 2026، والتي استقطبت 103 مشاركات من أربع دول وأسفرت عن 17 فائزاً في أربع فئات هي: المدرسة المتميزة، والتربوي المتميز، والمعلم المتميز، والطالب المتميز.وتصدرت المملكة العربية السعودية في أعداد المشاركات بـ64 مشاركة و7 فائزين، تلتها دولة قطر بـ15 مشاركة و6 فائزين، ثم دولة الكويت بـ13 مشاركة وفائزين اثنين، ومملكة البحرين بـ11 مشاركة وفائزين اثنين. وتوزع الفائزون على 8 طلاب، و4 معلمين، و3 تربويين، ومدرستين.

وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: " تعكس نتائج الجوائز الخليجية ما تزخر به المنظومة التعليمية الخليجية من نماذج تربوية متميزة على مستوى المدارس والتربويين والمعلمين والطلبة، كما تبرز تجارب وإنجازات تستحق التقدير وإتاحة المجال للاستفادة من ممارساتها في نشر ثقافة التميز والابداع والابتكار مضيفاً أن مؤسسة حمدان مستمرة في تنفيذ البرامج المعرفية والتحفيزية للكفاءات التربوية والطلبة على تطوير أدائهم، وتشجيع الممارسات التي تحدث أثراً ملموساً في البيئة التعليمية الخليجية ".

وأضاف معاليه أن التعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج يُعد ركيزة مهمة في تطوير الجوائز الخليجية وتوسيع نطاقها، بما يعزز تبادل الخبرات والممارسات بين دول المنطقة، ويسهم في إبراز النماذج التي تدعم جودة التعليم وتطوير الأداء التربوي .

من جانبه، أكد معالي الدكتور محمد بن سعود المقبل، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، أهمية الجوائز في تكريم الكفاءات التربوية المتميزة وتشجيع الابتكار وتطوير التعليم، مشيدًا بالشراكة الممتدة مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.

وقال معاليه: "ونحن في مكتب التربية العربي لدول الخليج نعتز بشراكتنا الممتدة مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية. إن هذه الجائزة هي رسالة تقدير لكل من أخلص العطاء التربوي ومنصة لإبراز التجارب الرائدة وتحفيز الاستدامة والتميز والارتقاء بجودة التعليم في دول الخليج العربي".

وأضاف معاليه: "وانطلاقًا من هذه القيمة والرسالة وإيمانًا بدور الجوائز في تحفيز العطاء والابتكار فإننا نبارك للفائزين بجوائز هذا العام 2026، ونهنئهم على هذا الاستحقاق، ونرى في إنجازهم مصدر إلهام للآخرين ودعوة متجددة للمزيد من الإبداع والابتكار والتميز".

وفي جائزة المدرسة المتميزة، فازت مدرستان من دولة قطر، هما مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، ومديرتها معجبه عبد الله محمد آل رحمة المري، ومدرسة حمزة بن عبد المطلب الإعدادية للبنين، ومديرها ناصر مبارك سعد الجفالي النعيمي.

وفي جائزة التربوي المتميز، فاز بندر بن سعد بن رشاد الجابري الحربي من المملكة العربية السعودية، ومنيره عبدالله هذال بن عصفور الهاجري من دولة الكويت، وخالد صالح حمد خرشان القحطاني من دولة قطر.

أما جائزة المعلم المتميز، فشهدت فوز أربعة معلمين، هم مشعل بن خالد بن محمد بني حسن الزهراني ومنيرة بنت سالم بن حمود الطريقي من المملكة العربية السعودية، ونجلا حمد جعيلان مصبح الحربي من دولة الكويت، وشيخة محسن منصور ناصر الشمري من دولة قطر.

وفي جائزة الطالب المتميز، فاز ثمانية في المجالين الأكاديمي وغير الأكاديمي. فمن المملكة العربية السعودية فاز رامي بن ماجد بن دخيل الله المنصوري، ومحمد بن عثمان بن محمد آل بن فارس القرني، ورسـيل بنت عبدالله بن سليمان الخضيري، ولمار بنت سيف بن أحمد العبدلي.

ومن دولة قطر فاز عبدالله حمد محمد عامر الحقطاني ورسيل ثنيان عيسى الحسن المهندي، فيما فاز من مملكة البحرين عبدالرحمن أحمد عبدالله البي وزينب عادل عبدالله الشويخ.

وتأتي الجوائز التربوية الخليجية في إطار التعاون بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ومكتب التربية العربي لدول الخليج، بهدف تقدير النماذج المتميزة في الميدان التربوي، وتشجيع تبادل الخبرات والممارسات التي تسهم في تطوير جودة التعليم في دول المنطقة.