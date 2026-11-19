دبي في 19 نوفمبر /وام/ أعلنت شركة «هسبي»، المتخصصة في تكنولوجيا العقارات والتمويل العقاري، عن شراكة استراتيجية مع شركة إعمار العقارية، تتيح لعملاء إعمار الحصول على استشارات تمويل عقاري ومقارنة عروض التمويل المقدمة من أكثر من 20 بنكاً في دولة الإمارات، دون رسوم على الخدمات الاستشارية.

وتهدف الشراكة إلى تسهيل إجراءات التمويل العقاري لمشتري المنازل، من خلال توفير مستشار متخصص لكل عميل، يتولى متابعة مختلف مراحل التمويل، بدءاً من الموافقة المبدئية وتجهيز المستندات، وصولاً إلى التنسيق مع البنوك وصرف التمويل.

وتتيح الخدمة للعملاء مقارنة أسعار الفائدة وشروط التمويل والمنتجات المصرفية المتاحة، سواء عند شراء عقار على المخطط أو وحدة جاهزة، أو عند اقتراب موعد التسليم، إلى جانب توفير خيارات إعادة التمويل للملاك الحاليين، وفق معايير الأهلية المعتمدة لدى البنوك.

وأكد أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، أن الشراكة تأتي ضمن جهود الشركة لتسهيل رحلة تملك العقار، وتوفير الدعم للعملاء في مختلف مراحل الشراء والتسليم وما بعده، بما يمكنهم من التعرف إلى خيارات التمويل المناسبة والتخطيط لالتزاماتهم المالية مبكراً.

من جانبه، قال سوان كاريا، مدير التمويل العقاري في دولة الإمارات لدى «هسبي»، إن التعاون مع إعمار يجمع بين خبرة التطوير العقاري وشبكة واسعة من البنوك وخدمات الاستشارات المتخصصة، بما يساعد المشترين على اتخاذ قرارات تمويلية مدروسة وتبسيط الإجراءات.

وتأسست «هسبي» في دبي عام 2020، وساعدت منذ انطلاقها أكثر من 30 ألف مالك منزل، فيما تتولى نحو 25% من معاملات التمويل العقاري السكني في دولة الإمارات، وفقاً لبيانات الشركة.

ومن المقرر توفير خدمات الشراكة عبر قنوات رقمية مخصصة تتيح للعملاء الاطلاع على عروض التمويل ومقارنتها والحصول على الاستشارات، مع منح المتقدمين المؤهلين عبر الإنترنت أولوية في متابعة الطلبات.