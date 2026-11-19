رأس الخيمة في 19 نوفمبر/ وام/ شاركت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية ممثلة في لجنة الابتكار والبحث الصحي والذكاء الاصطناعي، في فعاليات شهر الابتكار "الإمارات تبتكر 2026"، ضمن معرض رأس الخيمة للابتكار، الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للمعارض. واستعرضت الجمعية خلالها مجموعة من المشاريع والمبادرات الابتكارية والحلول الذكية والتطبيقات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجاءت مشاركة الجمعية من خلال استعراض عدد من المشاريع والابتكارات التقنية الواعدة، في إطار جهودها الرامية إلى دعم الابتكار المجتمعي والصحي، وتشجيع توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، وذلك بإشراف لجنة الابتكار والبحث الصحي والذكاء الاصطناعي بالجمعية.

واستعرضت الدكتورة خولة الشرهان أمين سر الجمعية، مشروع تطبيق "دوائي | DWAi"، الذي تعود فكرته وتصميم نموذجه الأولي إلى المهندسة سعاد يحيى الدرة، من إمارة رأس الخيمة، والموظفة في بلدية عجمان، حيث يمثل التطبيق حلاً تقنياً ذكياً يهدف إلى مساعدة المرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية على تنظيم الأدوية ومتابعة مواعيد تناولها.

وأكدت مهرة محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مشاركة الجمعية في فعاليات "الإمارات تبتكر 2026" تأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الابتكار في إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات الصحية والمجتمعية، مشيرةً إلى أن الجمعية تحرص على دعم الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تسهم في خدمة المرضى وأسرهم، وتسهيل حياتهم اليومية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.