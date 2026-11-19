دبي في 19 نوفمبر / وام / تنظم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ورشة عمل افتراضية مشتركة يوم 26 نوفمبر الجاري، لبحث حلول وآليات تمويلية مبتكرة تسهم في تحسين فرص حصول صغار المزارعين والمنتجين والمنشآت الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتعزيز دورهم في دعم الأمن الغذائي بالمنطقة العربية.

وتعقد الورشة بعنوان «التمويل المبتكر للأمن الغذائي وتحول النظم الزراعية والغذائية: حلول عملية لصغار المزارعين والمنتجين والمنشآت الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة»، بهدف مناقشة التحديات التمويلية التي تواجه العاملين في القطاعات الزراعية والغذائية، واستعراض الحلول التي تسهم في توسيع مشاركتهم في الأنشطة والاستثمارات الزراعية والغذائية، ودعم التحول نحو نظم أكثر استدامة وشمولاً.

وتتناول جلسات الورشة واقع الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية والتحديات التمويلية المرتبطة به، ودور التمويل المختلط في تعبئة الموارد وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب استعراض أدوات التمويل الميسر وضمانات الائتمان وآليات تقاسم المخاطر وتخفيفها والتمويل القائم على النتائج.

وتستعرض الورشة دراسات حالة وتجارب تطبيقية في مجالات التمويل المختلط وضمانات الائتمان، إضافة إلى تجربة توظيف التمويل القائم على النتائج لدعم مربي الأغنام والماعز في عدد من الدول العربية، بما يسلط الضوء على دور هذه الأدوات في تحسين فرص الوصول إلى التمويل وتعزيز إدارة المخاطر وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية وإنتاجية محددة.

وتقدم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي خلال الورشة، تجربتها في تطوير نماذج تمويلية بالشراكة مع المؤسسات المالية لدعم صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين والصيادين، مع التركيز على دور هذه الشراكات في توسيع قاعدة المستفيدين، والاستفادة من الخبرات والقدرات المؤسسية للشركاء في إدارة التمويل ومتابعة الأنشطة والمشروعات الممولة.

وتأتي الورشة في إطار التعاون المعرفي والفني بين الهيئة و«الفاو»، وتبادل الخبرات واستكشاف حلول تمويلية عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يسهم في تحفيز الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة العربية